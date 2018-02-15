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Рубрика: Культура

Смена кадров

Берлинский фестиваль под ураганом критики
Текст: Валерий Кичин, Анна Розэ
Российская газета - Федеральный выпуск №7498 (35)
Берлинский кинофестиваль открылся в обстановке нарастающей критики в адрес его художественного курса и его директора 69-летнего Дитера Косслика, который определяет лицо главного немецкого киносмотра уже 17 лет. Этот Берлинале будет для него прощальным: новый контракт с Коссликом решено не подписывать. И хотя директор еще на своем месте, поиски замены ему уже начались.
Фильм открытия фестиваля в Берлине - анимационная фантазия "Остров собак" Уэса Андерсона. Фото: "Двадцатый век Фокс СНГ" Фильм открытия фестиваля в Берлине - анимационная фантазия "Остров собак" Уэса Андерсона. Фото: "Двадцатый век Фокс СНГ"
Фильм открытия фестиваля в Берлине - анимационная фантазия "Остров собак" Уэса Андерсона. Фото: "Двадцатый век Фокс СНГ"

Внешне все выглядит, как всегда: к кассам тянутся длинные очереди. Интерес к кинематографу в Берлине традиционный, он был таким и в эпоху, когда фестиваль еще назывался Западноберлинским и символизировал культурный мост между двумя политическими системами. Но, по мнению наблюдателей и экспертов, за время директорства Дитера Косслика Берлинале заметно спал с лица. В ноябре прошлого года 79 ведущих режиссеров Германии опубликовали в журнале "Шпигель" весьма резкое открытое письмо, в котором констатировали системный кризис Берлинале и потребовали решительных перемен в его концепции и его руководстве. Берлинский конкурс авторы назвали самым слабым из всех крупных фестивалей, итоги директорства Дитера Косслика - "плачевными". Вместо одного директора с его субъективными вкусами было предложено подобие международной комиссии, состоящей из равного числа мужчин и женщин во главе с человеком, "который обладал бы организационными способностями, любил бы кино, имел бы активные международные контакты и мог бы поднять Берлин до уровня Канна и Венеции". Письмо подписали такие фавориты Берлинале, как Марен Аде, Кристиан Петцольд, Себастьян Шиппер, Фатих Акин, Доминик Граф, Фолькер Шлендорф, и оно вызвало бурные дискуссии в немецкой и международной прессе.

Фото: Stefanie LOOS / AFP
Берлинский кинофестиваль отказался носить траур

Немецкий медиагигант Deutsche Welle суммировал пять главных претензий к директору, накопившихся за годы правления Косслика и высказанных в ходе дебатов. Это прежде всего слабость конкурсных программ, особенно в сравнении с программами фестивалей в Канне и Венеции: слишком много посредственных картин, многие даже не попадают в кинотеатры и не оставляют следа в киноискусстве (Sddeutsche Zeitung). Немецкая ассоциация кинокритиков утверждает, что под длительным руководством Дитера Косслика Берлинале утратил свое художественное значение. Неясна логика формирования многих секций и специальных программ фестиваля. Много балласта в "Форуме", "Панораме", "Кулинарном кино".

Неясна концепция фестиваля, считает газета Frankfurter Allgemeine, ностальгируя по временам, когда в берлинских конкурсах участвовали известнейшие режиссеры мира и экстраординарные работы молодых. Теперь же никто не может объяснить, из каких соображений фильм включен в ту или иную программу. Исходя из этого, газета считает необходимым полностью деконструировать построенную директором систему. Впрочем, комментирует Deutsche Welle, разве классическая демаркация между развлечением и серьезным искусством не стирается в наше время и в самой жизни?

На Берлинале слишком много лишнего. Особенно раздражает критиков фестиваля любимая лошадка Косслика - курьезная секция "Кулинарное кино". Да и сам отбор фильмов, похоже, исходит исключительно из возможности для горстки деятелей продефилировать по красной дорожке - "гламур и фотоблицы вместо мастерства и ясного содержания".

Глава жюри Том Тыквер: Мы ждем от Берлинале шедевров

Der Tagespiegel обвиняет фестиваль в недостатке любви к кино как искусству - в отсутствии синефильского начала. До прихода Дитера Косслика на Берлинале всегда была, например, сильная секция "Ретроспектива", посвященная истории кино. Косслик избавился от многих компетентных экспертов, и "Ретроспектива" утратила прежнее значение, ее перестала замечать пресса. И здесь главному немецкому фестивалю ставят в пример Локарно с его интересно построенными архивными программами.

Парируя все эти обвинения, Косслик ссылается на то, что фестиваль наряду с 350 тысячами взрослых зрителей посещают до полусотни тысяч детей и молодежи ежегодно - у его политики, мол, есть общественная поддержка. Билеты всегда распроданы, и каждый зритель может составить из предложенных фестивалем блюд свое индивидуальное меню. Если же фестиваль изменит своим демократическим принципам, неизбежен отток публики и государству придется вкладывать дополнительные средства, чтобы компенсировать финансовые потери, предупреждает Дитер Косслик.

От министра культуры Моники Грюттерс все ожидали конструктивных решений относительно новой судьбы фестиваля. 31 января она собрала на чрезвычайное заседание видных представителей киноиндустрии и деятелей искусства, которые должны составить проект будущего Берлинале. Имена и число консультантов, совещавшихся по поводу будущей структуры, желаемого профиля и руководства кинофестиваля, держатся в тайне. По сведениям, просочившимся в прессу, существует концепция "двух директоров": один должен заниматься вопросами киноиндустрии, другой - заботиться о коммерческой стороне дела. Условиями пригодности кандидатов названы "опыт в кураторской работе и киноискусстве, а также знание нескольких языков". Последнее - еще один камешек в огород Дитера Косслика с его плохим английским, хотя свое неправильное произношение он всегда умел обратить в шутку.

Споры вокруг фестиваля и его будущего накаляются. "РГ" следит за ситуацией.

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