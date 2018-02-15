Чейз Кери: Россия - возможность для Ф-1 найти новых болельщиков

В Баку второй год подряд прошла конференция, посвященная возможностям, которые дает проведение крупных спортивных мероприятий. То, что такой форум проходит в столице Азербайджана - не случайно. В последние годы город уже принял целый ряд знаковых соревнований и останавливаться на этом не собирается.

- В первую очередь, это реклама для такой молодой страны, как наша. Разные мероприятия имеют свою аудиторию: Европейские игры, шахматная олимпиада, Исламские игры, чемпионат Европы по волейболу, этап "Формулы-1". Мы постарались рассказать о себе разным категориям общества. Ну и конечно, посредством этих мероприятий мы развиваем инфраструктуру, привлекаем спонсоров, - подчеркнул министр спорта Азербайджана Азад Рахимов.

Главным гостем форума стал исполнительный директор "Формулы-1" Чейз Кэри, которого, по словам организаторов конференции, не пришлось даже уговаривать принять участие в мероприятие. Уже в Баку американец признался, что Гран-при Азербайджана стала его любимой гонкой в прошлом году. Несмотря на плотный график, Кэри нашел время и на общение с российской прессой.

Чейз, вы много говорите о смене бренда. Чем новый бренд будет отличаться от старого?



Чейз Кэри: Не то чтобы речь шла о смене бренда. Я, скорее, говорю о привнесении новой энергии. Мы очень ценим историю нашего спорта, его традиции. Но мы ходим сделать его лучше. Добавить ему свежести. Когда ты привносишь какие-то изменения, они нравятся не всем. Но ты должен не только удовлетворять запросы тех фанатов, которые уже есть, но и привлекать новых. То же самое, поиск новой энергии происходит и в других видах спорта. При этом важно уважать то, что делает тот или иной спорт великим. Мы стараемся это делать. Мы, скорее, перестраиваем, не меняем.

Согласны, что наличие многолетнего гегемона в "Формуле" в лице "Мерседеса" не прибавляет гонкам популярности? Что планируете с этим делать?



Чейз Кэри: Наша цель - повысить соревновательный дух в нашем виде спорта, сделать его менее предсказуемым. Проблема в том, что не все команды этого желают. Это вопрос собственно автомобилей, доходов и равенства в чемпионате. Так же необходимо пересмотреть правила, в частности, те, что касаются аэродинамики. Именно из-за нее есть проблемы с обгонами. Понятно, что именно аэродинамика делает тот или иной болид особенным и ведущие команды не хотят терять свои преимущества. По-прежнему есть возможности что-то улучшить в этом плане. Например, когда мне говорят, что трасса непригодна для обгонов, я отвечаю: сделайте два-три участка, которые будут для обгонов пригодны. Мне кажется, до сих пор было сделано недостаточно для паритета в "Формуле-1". Если вы посмотрите статистику, в прошлом сезоне только три команды регулярно поднимались на пьедестал. Единственное исключение было здесь, на Гран-при Баку, когда третье место занял Лэнс Стролл из "Уильямса". Мы должны дать возможность побеждать и "темным лошадкам". Кроме того, мы нуждаемся в регламенте, который был бы понятен для болельщиков. Думаю, мы справимся с этим. Сейчас во главе "Формулы-1" подобралась отличная команда, способная решать проблемы.

Какую роль играет в ваших планах Россия?



Чейз Кэри: Россия - это захватывающая возможность для нас найти новых болельщиков. Понятно, что плацдармом для продвижения "Ф-1" в вашей стране для нас является Гран-при в Сочи, но мы должны находить новые способы привлечения новых фанатов. Мы должны находить связь с ними.

То, что в "Формуле-1" будет российский гонщик, это важно?



Чейз Кэри: Я был бы только рад, если у нас были гонщики со всех стран мира. Но у нас нет столько команд. То, что у нас есть российский гонщик - отлично для нашего бизнеса в России. Так же как здорово было быть иметь бразильского пилота для бизнеса в Бразилии. Это то, что делает наш спорт особенным.