Депутаты ГД РФ: Россия не будет чинить корабли для передачи Украине

Россия готова отдать Украине оставшиеся в Крыму корабли, но ремонтировать их не должна и не будет, убеждены депутаты Госдумы РФ. Так думцы отреагировали на требования Киева предва-рительно отремонтировать возвращаемую военную технику.

"Если они эту технику не хотят брать - ну не хотят, это их вопросы, - передает РИА Новости заявление замглавы думского комитета по обороне Юрия Швыткина. - Заставлять насильно мы их не будем".

Его поддержал избранный от Крыма думец Руслан Бальбек.

"Все угрозы, связанные с необходимостью России чинить украинские корабли, - это страсть к дармовщине, - сказал он. - Как говорится: "Хотят въехать в рай на чужой спине".