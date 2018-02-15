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Рубрика: Общество

Спасительное чтение

Составлен список рекомендованной религиозной литературы для ФСИН
Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Федеральный выпуск №7498 (35)
Тюремное ведомство получило от экспертов список рекомендованной религиозной литературы, которая несет правильные посылы. Именно такой литературой будут дополнять тюремные библиотеки.
По данным ФСИН, за десять лет количество культовых объектов в колониях выросло почти в два раза. Фото: Архив "РГ" По данным ФСИН, за десять лет количество культовых объектов в колониях выросло почти в два раза. Фото: Архив "РГ"
По данным ФСИН, за десять лет количество культовых объектов в колониях выросло почти в два раза. Фото: Архив "РГ"

По данным "РГ", некоторое время назад был составлен перечень христианской литературы. В четверг на "круглом столе" в Федеральной службе исполнения наказаний стало известно, что свой перечень подготовил и Совет по исламскому образованию.

Подобные списки крайне важны для специалистов ФСИН: нередко под видом религиозной литературы кто-то пытается пронести в места не столь отдаленные экстремистские книги. Как отличить: несут ли данные тексты свет? Или кто-то пытается вовлечь заключенных в секту. Или, хуже того, превратить в террориста.

Фото: Архив "РГ"
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В целом ведомство активно сотрудничает с представителями официальных конфессий. По словам представителей Федеральной службы исполнения наказаний, священнослужители оказывают содействие в восстановлении социально-полезных связей осужденных, их социальной реабилитации и адаптации после освобождения.

Кроме того, духовенство принимает участие в работе комиссий учреждений при решении вопросов о переводе осужденных из одних условий отбывания наказаний в другие, условно-досрочном освобождении, что снижает напряженность среди осужденных, улучшает дисциплину.

- За последние 10 лет количество культовых объектов выросло практически в два раза - с 357 до 698, из них 624 православных храма, 61 исламская мечеть, 10 буддийских дуганов, 3 костела римско-католической церкви, - сообщил начальник управления воспитательной, социальной и психологической работы ФСИН России Александр Матвеенко.

Кроме того, в следственных изоляторах и исправительных колониях действуют более 660 молитвенных комнат для православных, мусульман, иудеев и буддистов, отметил он.

Три года назад в Федеральной службе исполнения наказаний была введена должность помощника начальника регионального управления по организации работы с верующими. Как штатный сотрудник ведомства, помощник курирует все тюремные храмы в данном регионе. При этом погоны священникам, ставшим помощниками регионального гражданина начальника, не полагаются. И это правильно. Потому что прежде всего такие сотрудники остаются представителями духовенства. Их миссия - заниматься душами людей.

Несколько лет шла серьезная работа, чтобы укомплектовать эти должности. Священнослужители проходили подготовку. В прошлом году были окончательно заполнены все должности.

"В настоящее время штат помощников полностью укомплектован. В большинстве регионов помощники назначены из числа священнослужителей РПЦ, в тех регионах, где преобладает население, исповедующее ислам, эту должность занимают имамы, а в Туве данное направление возглавляет буддист", - сказал Александр Матвеенко.

Фото: Пресс-служба ФСИН России
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Тюремное ведомство рассчитывает на помощь священнослужителей и в борьбе с пропагандой криминальной культуры. Зачастую молодые люди, попавшие в колонии, уже отравлены понятиями уголовного мира. Криминал ведет вербовку в школах и во дворах.

Возможно, подростков, попавших за решетку, полностью уже не перевоспитать. Но, наверное, поменять какие-то установки можно, и священник с этим справится лучше, чем гражданин начальник. Хотя бы потому, что к священнику заключенный скорее прислушается.

"Мы хорошо понимаем, что преобладающее большинство лиц, находящихся в заключении, совершили тяжкие преступления и справедливо лишены свободы, - рассказывают представители духовенства. - И тем не менее человек всегда остается человеком, и, невзирая на виновность перед законом, всем заключенным должна быть гарантирована свобода совести и вероисповедания в условиях несвободы".

Кстати, недавно был принят закон, прописывающий порядок работы священнослужителей в казенных домах. Теперь заключенный вправе приглашать к себе для откровенного разговора не только адвоката, но и священника.

Личные встречи предоставляются продолжительностью до двух часов каждая без ограничения их числа. Тайна исповеди гарантируется. Беседовать с духовными отцами сидельцы могут наедине, а гражданам начальникам запретят подслушивать разговор. Можно только наблюдать издали. Такие же условия, напомним, предусмотрены и для встреч заключенных с адвокатами.

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