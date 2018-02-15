Тюремное ведомство получило от экспертов список рекомендованной религиозной литературы, которая несет правильные посылы. Именно такой литературой будут дополнять тюремные библиотеки.

По данным ФСИН, за десять лет количество культовых объектов в колониях выросло почти в два раза. Фото: Архив "РГ"

По данным "РГ", некоторое время назад был составлен перечень христианской литературы. В четверг на "круглом столе" в Федеральной службе исполнения наказаний стало известно, что свой перечень подготовил и Совет по исламскому образованию.

Подобные списки крайне важны для специалистов ФСИН: нередко под видом религиозной литературы кто-то пытается пронести в места не столь отдаленные экстремистские книги. Как отличить: несут ли данные тексты свет? Или кто-то пытается вовлечь заключенных в секту. Или, хуже того, превратить в террориста.

В целом ведомство активно сотрудничает с представителями официальных конфессий. По словам представителей Федеральной службы исполнения наказаний, священнослужители оказывают содействие в восстановлении социально-полезных связей осужденных, их социальной реабилитации и адаптации после освобождения.

Кроме того, духовенство принимает участие в работе комиссий учреждений при решении вопросов о переводе осужденных из одних условий отбывания наказаний в другие, условно-досрочном освобождении, что снижает напряженность среди осужденных, улучшает дисциплину.

- За последние 10 лет количество культовых объектов выросло практически в два раза - с 357 до 698, из них 624 православных храма, 61 исламская мечеть, 10 буддийских дуганов, 3 костела римско-католической церкви, - сообщил начальник управления воспитательной, социальной и психологической работы ФСИН России Александр Матвеенко.

Кроме того, в следственных изоляторах и исправительных колониях действуют более 660 молитвенных комнат для православных, мусульман, иудеев и буддистов, отметил он.

Три года назад в Федеральной службе исполнения наказаний была введена должность помощника начальника регионального управления по организации работы с верующими. Как штатный сотрудник ведомства, помощник курирует все тюремные храмы в данном регионе. При этом погоны священникам, ставшим помощниками регионального гражданина начальника, не полагаются. И это правильно. Потому что прежде всего такие сотрудники остаются представителями духовенства. Их миссия - заниматься душами людей.

Несколько лет шла серьезная работа, чтобы укомплектовать эти должности. Священнослужители проходили подготовку. В прошлом году были окончательно заполнены все должности.

"В настоящее время штат помощников полностью укомплектован. В большинстве регионов помощники назначены из числа священнослужителей РПЦ, в тех регионах, где преобладает население, исповедующее ислам, эту должность занимают имамы, а в Туве данное направление возглавляет буддист", - сказал Александр Матвеенко.

Тюремное ведомство рассчитывает на помощь священнослужителей и в борьбе с пропагандой криминальной культуры. Зачастую молодые люди, попавшие в колонии, уже отравлены понятиями уголовного мира. Криминал ведет вербовку в школах и во дворах.

Возможно, подростков, попавших за решетку, полностью уже не перевоспитать. Но, наверное, поменять какие-то установки можно, и священник с этим справится лучше, чем гражданин начальник. Хотя бы потому, что к священнику заключенный скорее прислушается.

"Мы хорошо понимаем, что преобладающее большинство лиц, находящихся в заключении, совершили тяжкие преступления и справедливо лишены свободы, - рассказывают представители духовенства. - И тем не менее человек всегда остается человеком, и, невзирая на виновность перед законом, всем заключенным должна быть гарантирована свобода совести и вероисповедания в условиях несвободы".

Кстати, недавно был принят закон, прописывающий порядок работы священнослужителей в казенных домах. Теперь заключенный вправе приглашать к себе для откровенного разговора не только адвоката, но и священника.

Личные встречи предоставляются продолжительностью до двух часов каждая без ограничения их числа. Тайна исповеди гарантируется. Беседовать с духовными отцами сидельцы могут наедине, а гражданам начальникам запретят подслушивать разговор. Можно только наблюдать издали. Такие же условия, напомним, предусмотрены и для встреч заключенных с адвокатами.