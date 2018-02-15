ФСБ и МУР провели спецоперацию против подручных "босса всех боссов"

Более десяти участников азербайджанской ОПГ во главе с "авторитетом" Фуадом Рзаевым по кличке Афо задержаны в Москве в результате совместной операции ФСБ и столичной полиции.

По предварительным данным, действуя от имени скрывающегося за рубежом от российского правосудия одного из самых влиятельных воров в законе постсоветского пространства Надира Салифова, они обложили ежемесячной данью несколько московских предпринимателей - выходцев из Азербайджана.

Бизнесменам угрожали убийством и похищали, требуя в среднем по 2 миллиона рублей. После того как бизнесмены обратились в правоохранительные органы, было возбуждено уголовное дело о похищении человека и вымогательстве. Решением Пресненского суда в декабре 2017 года Салифов был заочно арестован и объявлен в международный розыск.

Салифов, известный в криминальных кругах как Лоту Гули, лишь в прошлом году вышел на свободу после 22-летней отсидки и почти сразу объявил о своих претензиях на место главы криминального мира, остающееся вакантным после убийства Деда Хасана и ареста Шакро Молодого. Сам авторитет, претендующий на звание "босса всех боссов", руководит из Турции, где он осел сразу после отсидки. Интересы Лоту Гули в Москве как раз представлял Фуад Рзаев. Он постоянно перемещался между Россией, Украиной, Турцией и Грузией. С потерпевшими, у которых вымогали деньги, он общался в основном через мессенджеры, проживал на съемных квартирах. Однако в ночь на 14 февраля оперативникам удалось задержать его в Долгопрудном, куда он заехал навестить свою жену. У Афо изъяли травматический пистолет и два ножа, которыми он успел себя ранить в живот, а также несколько телефонов. Часть денег, переведенных бизнесменами, обнаружилась на банковской карте его супруги. Параллельно в других местах были схвачены вероятные подельники Афо.