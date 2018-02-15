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15.02.2018 14:00
Рубрика: В мире

Глава парламента ЮАР ушла в отставку вслед за президентом

Текст: Константин Волков

Спикер парламента ЮАР Балека Мбете получила 15 февраля распоряжение о немедленном уходе в отставку. Документ подписан президентом Джейкобом Зумой, который сам объявил о своей немедленной отставке днем ранее.

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Уже 15 февраля парламент в Йоханнесбурге должен избрать нового президента. Вероятнее всего, им станет Сирил Рамафоса, южноафриканский политик и бизнесмен, с 2014 года  занимавший пост вице-президента, а после отставки Джекоба Зумы назначенный и.о. главы государства.

Выборы нового президента намечены в парламенте примерно на 14.00 часов по местному времени (15.00 часов по Москве). И хотя победу Рамафосы многие считают делом почти решенным, некоторые оппозиционные партии уже заявили, что они не станут за него голосовать.

Сирил Рамафоса родился в 1952 году в Соуэто, в ЮАР времен апартеида это было гетто для черных в пригороде Йоханнесбурга. Родители - отставной полицейский и домохозяйка. Будучи студентом юридического факультета университета Севера, состоял в различных организациях, борющихся с апартеидом. В общей сложности полтора года провел в заключении. Был одной из главных политических фигур после отмены апартеида в 1994 году. Проиграв в 1997 году кандидату в президенты Табо Мбеки, занялся угольным бизнесом. В 2012 году Рамафосу стал вице-президентом Африканского национального конгресса (АНК) - правящей партии ЮАР. С декабря 2017 года - президент АНК.

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Рамафоса считается одним из богатейших людей в ЮАР, Forbes в 2012 году оценил его состояние в 675 млн долларов. Главные активы в бизнесе - угольная отрасль, банки, телекоммуникации. Также владеет франшизой на 125 ресторанов McDonalds в ЮАР. Нынешняя супруга - Тшепе Мотсепе, сестра южноафриканского миллиардера Патриса Мотсепе.

Президент Джейком Зума (занимает пост главы государства с 2009 года) вынужден был уйти в отставку после многочисленных скандалов, связанных с коррупцией - ремонт своей резиденции за госсчет, сумма затрат составила 16 миллионов долларов. Кроме того, Зуме приписывают тесную связь с семейством Гупта - живущих в ЮАР олигархов-выходцев из Индии. Плюс к этому многих в ЮАР возмущает, что Зума имеет нескольких жен, что традиционно для племен зулу, из которых он происходит, но не совсем увязывается с христианством, широко распространенном в стране. Более того, Зума дважды оказался замешан в секс-скандалах. Уйти с поста президента Зуму вынудил исполком АНК, который заявил 14 февраля, что если президент не пойдет на такой шаг по доброй воле, то в парламенте будет поставлен вопрос о вотуме недоверия.

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