Хет-трик Фернандеша принес "Локомотиву" победу над "Ниццей"

Московский "Локомотив" совершил небольшой подвиг. Уступая в гостях "Ницце" со счетом 0:2 в первом матче 1/16 финала Лиги Европы, "красно-зеленые" не просто отыгрались, но и победили.

p>Героем встречи стал Мануэл Фернандеш, оформивший второй хет-трик в текущем розыгрыше турнира - 3:2 в пользу российской команды.

А ведь начиналось все для "Локомотива" хуже некуда. Уже на четвертой минуте главная звезда "Ниццы" Марио Балотелли открыл счет, воспользовавшись неразберихой в обороне гостей. Он же удвоил преимущество французов на 28-й минуте, реализовав пенальти.

Но к чести "железнодорожников", они не сдались. И уже в первом тайме отквитали один мяч: с "точки", назначенной за снос Антона Миранчука, отличился Фернандеш.

Пожалуй, переломным моментом матча стал даже не первый гол "Локомотива", а удаление игрока "Ниццы" Коли Ракине на 66-й минуте. После этого "красно-зеленые" забили еще два мяча. Оба - на счету Фернандеша.

После такой яркой победы нет сомнений, что именно "Локомотив" - фаворит этого противостояния. Но для этого команде Юрия Семина необходимо не повторить ошибок французов во втором матче, который состоится в Москве через неделю.