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Экономика
15.02.2018 12:29
Текст: Ирина Жандарова

Искусственный интеллект привлекут к назначению пенсий

Пенсионный фонд России (ПФР) намерен внедрять технологию искусственного интеллекта в процесс назначения пенсий, сообщил глава ПФР Антон Дроздов в кулуарах Российского инвестиционного форума.

За счет этого ПФР планирует сократить штат своих сотрудников.

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"Видим перспективным использование роботизации и искусственный интеллект. Мы сейчас активно над этим работаем и укрупняем информационную систему", - сообщил Дроздов.

В качестве примера внедрения новых технологий он привел работу колл-центров по типовым запросам.

Он напомнил, что служба была сокращена на 12 тысяч сотрудников из-за перевода администрирования страховых взносов в Федеральную налоговую службу. Внедрение новых технологий продолжит этот процесс.

"Дальше у нас по программе дальнейшая оптимизация нашей численности", - сообщил он.