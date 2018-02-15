Как помочь деревьям и ягодникам избежать последствий нестандартной зимы

Зима нынче проблемная: в Сибири морозы бьют многолетние рекорды и снега много, а в Европейской части страны, наоборот, Новый год народ встречал по бесснежью и под дождем. Сейчас вроде зима наладилась. Снегу навалило, но что будет завтра - никто, даже Росгидромет, точно не знает. Старожилы-садоводы говорят: в Центральном регионе уже замечены луговые чеканы - эти пичуги зимуют в Африке и возвращаются в наши края одними из первых, предвещая раннюю весну. Правда, в прошлом году в середине февраля в Центральной России уже вовсю распевали скворцы, но после теплого марта апрель и май были холоднее обычного. Так что гадать по приметам интересно, но ненадежно. Ясно одно: когда весна приходит слишком торопливо - для садоводов это не подарок. Чревато неприятностями, прежде всего, возвратными холодами. Одним словом, всех дачников волнует: пострадали ли сады от длинной "мокрой" зимы? Что можно сделать, чтобы помочь деревьям и ягодникам? Эти вопросы "РГ-Неделя" задала известному садоводу, почетному работнику агропромышленного комплекса, автору нашей газеты Владимиру Морозову.

Нас пугают - нам не страшно

"Оговорюсь сразу: страна наша большая, условия погодные, световой режим в разных регионах очень отличаются, - говорит Владимир Николаевич. - Поэтому я постараюсь дать общие советы и рекомендации, которые могут пригодиться всем. Мой сад находится в Калужской области. И действительно, как и в других регионах Центральной России, первая половина нынешней зимы была нестандартно теплой. И хотя осадков выпало много, но устойчивый снежный покров образовался уже только после новогодних праздников".

Многие дачники переживают: мол, из-за теплой погоды в декабре набухли почки на вишнях, вовсю благоухали веточки черной смородины. Значит ли это, что мы лишимся урожая? "Никаких панических настроений не должно быть, - успокаивает Владимир Морозов. - Нам, можно сказать, повезло. Да, было тепло. В первой декаде января я, например, зафиксировал среднюю температуру +0,2 градуса, а декабрь весь оказался в плюсе. Но небольшом. Таких температур недостаточно для того, чтобы почки тронулись в рост".

Это первый успокаивающий фактор. Садоводческий стаж Морозова - более четырех десятков лет. И он знает, о чем говорит. Например, пережил вместе со своим садом и небывалые морозы зимы 1978-1979 года. Был на его памяти и сезон (2009 год), когда в декабре температура доходила до +7 градусов и почки на некоторых растениях, действительно, успели проснуться и пойти в рост. Конечно, потом, в январе - феврале, их прихватило морозом, и летом 2010 года деревья стояли с поредевшими кронами.

В нынешнем сезоне (если, конечно, остаток зимы пройдет спокойно, без катаклизмов) повторения подобных неприятностей садовод не ждет.

А второй благоприятный момент, отметил Владимир Николаевич, - это то, что последовавшее в январе понижение температуры до -10 - -15 градусов, а кое-где и немного ниже, было плавным. И не по бесснежью, а по выпавшему снежку. Так что не успевшие толком проснуться растения снова спокойно погрузились в спячку. А теперь, после обильных снегопадов, деревья получили дополнительную защиту.

И все-таки, что можно сделать для сада в условиях нестандартной зимовки?

Советы от Морозова

1. Если от сильных морозов сад уберечь трудно, то в наших силах помочь деревьям без потерь пережить резкие перепады дневных и ночных температур, которые начнутся ближе к весне, когда, наконец, погода станет солнечной. Традиционная побелка - это защита не только от вредителей, которые прячутся в трещинах коры, но и отражающий щит для "злого" зимнего и весеннего солнца. В дневное время солнце нагревает темную кору, а ночью влагу прихватывает морозец, и образовавшийся лед разрывает ткани растения: возникают морозобоины. Вот для чего надо красить деревья белой краской. Только многие ограничиваются покраской ствола у яблонь, груш, косточковых деревьев и делают ошибку. Надо обязательно захватывать и нижние "скелетные" ветви - там, где они соединятся со стволом, - самые уязвимые места, считает Морозов. А есть и другой способ защиты, подсказал Владимир Николаевич, - не красить, а как следует "укутать" низ деревца в белый нетканый материал, такая помощь более эффективна.

После "стрессовой зимы правильная обрезка поможет деревьям и ягодникам восстановиться и окрепнуть

2. Второй совет касается обрезки. И деревья, и кустарники - ту же смородину, крыжовник, жимолость - обрезать нужно обязательно. Те, кто жадничает, считая, что чем пышнее крона, тем больше урожай, или жалеет резать по живому, ошибаются, - говорит садовод. Иногда диву даешься, глядя на огромные старые кусты смородины - ягоды на них мелкие и их совсем немного. И не суровая зима в этом виновата, а нерадивые хозяева. Смородиновая ветка хорошо плодоносит 3-4 года. Потом ее нужно удалять без всякой жалости. А молодые замещающие побеги, которые куст дает каждый год, надо обрезать в феврале-марте следующего года где-то на уровне 30 см. Летом веточка ветвится, и на следующий сезон дает отменный урожай. Кстати, поможет прореживающая, омолаживающая обрезка деревьям и кустарникам и после стрессовой зимы: она заставляет "просыпаться" "запасные" почки, расположенные глубоко в коре. Из этих почек вырастают здоровые побеги замещения, и деревце, даже пережив суровую зиму, быстро восстанавливается.

3. Третий совет больше "стратегический". Думать о том, что зима, да и лето в наших краях может быть стрессовым для растений, нужно еще до закладки сада. Собираясь сажать новые фруктовые деревья и ягодники, важно выбирать сорта не по красивым названиям, а смотреть "в корень". То есть изучить, что вам предлагают: насколько зимостоек сорт, районирован ли он (то есть подходит для вашей местности), насколько устойчив к вредителям и болезням, как все это сочетается с урожайностью. А название - это дело десятое.

Кстати

Задержи сугроб

Уровень снега на участке очень важен: это и защита корней растений от морозов, и гарантия того, что весной, во время таяния, сад получит достаточно влаги. Что делать, если зима малоснежная, как это наблюдалось до последних снегопадов в Центральной России?

Запомним простой расчет: один сантиметр снежного покрова повышает температуру почвы на один градус. Значит, для того чтобы растения не замерзли даже в сильный мороз (а февраль и март могут преподнести сюрпризы), нужно, чтобы высота сугробов была не менее 20-30 см. Это, впрочем, минимум. Для надежной защиты корней уровень снега должен быть полуметровым.

Если снега мало из-за оттепелей, тут, пожалуй, сделать что-то сложно. Не будешь же покупать снежную пушку! Но во многих случаях участки, расположенные на открытых местах, оголяются из-за сильного ветра, сдувающего свежевыпавший снег. И вот тут поможет снегозадержание.

Обращаем внимание: у заборов, подветренных стен строений сугробы наметает. Значит, снегоудерживающие заслоны можно поставить и самим - в тех местах сада, где важно сохранить побольше снега. Легко использовать подручные материалы: старые листы шифера, обрезки фанеры, доски. Специалисты рекомендуют высоту каждого щита до 1 м, ширину - 1,5-2 м. И располагать их нужно перпендикулярно господствующему направлению ветра в шахматном порядке, сохраняя расстояние между рядами в зависимости от размеров защищаемой площади и количества щитов порядка 5-10 м.

Установив заслон, не поленитесь наведаться в сад через какое-то время, посмотрите, помогли ли щиты намести сугробы и, если нужно, скорректируйте "линию обороны".