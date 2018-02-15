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Рубрика: В мире

Такой хоккей всем нужен

Корейский губернатор предложил провести в России матчи сборных Юга и Севера Кореи
Текст: Олег Кирьянов (Каннын)
Российская газета - Столичный выпуск №7498 (35)
Губернатор южнокорейской провинции Канвон Чхве Мун Сун выступил за проведение товарищеских матчей женских хоккейных сборных Юга и Севера Кореи на территории РФ, предложив и российской команде присоединиться к играм.

Об этом политик заявил "Российской газете" в Канныне во время матча женских сборных России и Финляндии в рамках группового этапа Олимпиады-2018.

Фото: Chung Sung-Jun/Getty Images
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Свою идею Чхве озвучил, отвечая на вопрос о том, как следует развивать межкорейские отношения и какова в этом может быть роль России. "Россия - та страна, которая реально желает объединения корейской нации, поддерживает это больше, чем любая другая крупная страна. Мне хотелось бы, чтобы Россия помогала Югу и Северу Кореи сблизиться, наладить сотрудничество, когда по тем или иным причинам нам не удается договориться напрямую. У РФ же хорошие отношения и с Пхеньяном, так что эти связи России нам очень бы помогли", - сказал он.

Далее он отметил ту популярность среди местной публики матчей с участием объединенной женской хоккейной сборной Кореи, куда вошли спортсменки Юга и Севера. Политик призвал продолжить эту практику, в том числе организовав матчи в РФ.

"Вы сами видите, какой интерес вызвал на Олимпиаде женский хоккей с участием спортсменок Юга и Севера. Мне кажется, что эту практику можно продолжить. Можно было бы провести товарищеские встречи женских хоккейных команд Юга и Севера в том же Владивостоке либо, допустим, устроить турнир трех команд - Юга, Севера и России, сыграв в поочередно на территории каждой из стран - Республики Корея, Северной Кореи и РФ", - сказал он.

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