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Культура
15.02.2018 13:33
Текст: Ольга Игнатова

МЭР не поддерживает трехпроцентные сборы с продажи билетов в кино

Идею о дополнительном трехпроцентном сборе с продажи билетов в кино не поддерживают в Минэкономразвитии РФ. Об этом журналистам в кулуарах Российского инвестиционного форума в Сочи заявил замглавы ведомства Олег Фомичев.

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости
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Он отметил, что эта инициатива Минкультуры озвучена пока только в устной форме.

"Соответствующее предложение официально министерством не представлено. Минэкономразвития на данном этапе соответствующий сбор не поддерживает", - уточнил Фомичев.

Ранее министр культуры РФ Владимир Мединский сообщил, что ведомство предлагает ввести неналоговый платеж на поддержку отечественного кинематографа с каждого проданного билета.

Такой опыт распространен за рубежом: например, во Франции такие отчисления составляют 12 процентов. Минкультуры предлагает начать с 3 процентов. Отчисления могут приносить ежегодно в Фонд кино не менее 1,5 млрд рублей.