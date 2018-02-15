МЭР не поддерживает трехпроцентные сборы с продажи билетов в кино

Идею о дополнительном трехпроцентном сборе с продажи билетов в кино не поддерживают в Минэкономразвитии РФ. Об этом журналистам в кулуарах Российского инвестиционного форума в Сочи заявил замглавы ведомства Олег Фомичев.

Он отметил, что эта инициатива Минкультуры озвучена пока только в устной форме.

"Соответствующее предложение официально министерством не представлено. Минэкономразвития на данном этапе соответствующий сбор не поддерживает", - уточнил Фомичев.

Ранее министр культуры РФ Владимир Мединский сообщил, что ведомство предлагает ввести неналоговый платеж на поддержку отечественного кинематографа с каждого проданного билета.

Такой опыт распространен за рубежом: например, во Франции такие отчисления составляют 12 процентов. Минкультуры предлагает начать с 3 процентов. Отчисления могут приносить ежегодно в Фонд кино не менее 1,5 млрд рублей.