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15.02.2018 13:30
Рубрика: Власть

МИД: Действия США мешают полному уничтожению террористов в Сирии

Текст: Петр Лихоманов
Действия Вашингтона на сирийском направлении мешают процессу окончательного уничтожения терроризма в регионе, а пребывание американских войск на территории Сирии ничем не оправдано. Об этом заявил директор департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека, уполномоченный МИД России по вопросам прав человека, демократии и верховенства права Анатолий Викторов.

"Начнем с того, что военные США находятся на территории Сирии незаконно, без согласия правительства государства-члена ООН. Они оправдывают свое присутствие целью борьбы с терроризмом, но при этом их действия зачастую создают серьезные помехи полной ликвидации террористической заразы в Сирии", - цитирует ТАСС дипломата.

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Викторов напомнил, что в Сирии банды ДАИШ ("Исламское государство", террористическая организация, запрещенная в России) при решающем участии российской армии фактически разгромлены, и дальнейшее присутствие американских военных на территории Сирийской арабской республики (САР), не имеет никакого убедительного обоснования.

"Сохранение американского присутствия на сирийской земле не может рассматриваться иначе, как ничем неоправданное продолжающееся грубое нарушение суверенитета САР, препятствующее налаживанию здорового политического процесса и восстановлению единства этой страны. Усматриваем также в таких действиях американцев стремление расчленить Сирию, тем самым ослабив ее и превратив в очередное марионеточное государственное образование", - резюмировал Анатолий Викторов.

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