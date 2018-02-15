Минсельхоз отмечает рост торговых барьеров, которые выставляют зарубежные партнеры на пути продвижения российского продовольствия. Пока речь идет об Индии, однако не исключено, что проблемы могут возникнуть и с другими странами, считают эксперты.

"Мы прогнозируем возможное сокращение объемов поставок из России в Индию из-за большого числа торговых барьеров, которые ввела индийская сторона со второй половины 2017 года", - заявил советник главы минсельхоза Сергей Белецкий. Он посетовал, что в последние годы Россия покупает в Индии на полмиллиарда долларов больше, чем продает, а это огромный диспаритет.

Место на мировом рынке продовольствия необходимо и завоевывать, и отстаивать, считают опрошенные "Российской газетой" эксперты.

"Если говорить о тарифных барьерах, то максимальный уровень тарифной защиты в отношении российского сельскохозяйственного экспорта зафиксирован в Египте - более 60 процентов, на втором месте по этому показателю находится Южная Корея - более 55 процентов, третье место у Турции - более 30 процентов", - отметил исполнительный директор ассоциации "Руспродсоюз" Дмитрий Востриков.

По его словам, общими проблемами для всех наших поставщиков являются трудности с прохождением сертификации, юридическим сопровождением сделок, логистикой, а также недостаток открытой информации о действующих входных барьерах и таможенных процедурах. Ситуацию усугубляет еще и тот факт, что в каждой конкретной стране барьеры разнообразны, помимо пошлин и процедур сертификации и лицензирования, они включают специфические требования к составу продукции, ингредиентам и месту производства. Например, для торговли в Китае нужно или регистрировать юридическое лицо, или пользоваться услугами местных операторов. Кроме того, товарные знаки также подлежат регистрации в Поднебесной, а этикетка должна быть адаптирована под требования законодательства и не содержать никаких слоганов, которые могут быть признаны рекламой. В странах ЕС по продукции сельского хозяйства пошлины порой настолько высоки, что их можно назвать запретительными.

Максимальный уровень тарифных барьеров для российской продукции - в Египте (более 60 процентов)

Впрочем, что касается конкретно Индии, то здесь не все так страшно. К тому же эта страна часто идет навстречу нашим экспортерам. Как пояснили в Россельхознадзоре, в середине января ее правительство продлило разрешение на импорт в эту страну зерновых культур без обязательной их обработки бромистым метилом. Это разрешение касается также и российских поставщиков, и действовать оно будет как минимум до 30 июня.

Говорить о преднамеренных действиях Индии в отношении российской сельхозпродукции пока не стоит, сообщили "РГ" в Российском экспортном центре. Преимущества с точки зрения импортного тарифа имеют только страны, имеющие преференциальный режим доступа на индийский рынок. Этот режим достигается за счет заключения Соглашения о свободной торговле между партнерами. Официальные переговоры между ЕАЭС и Индией по заключению такого соглашения уже идут. Как ранее сообщала Евразийская экономическая комиссия, при устранении тарифов, которое последует после заключения соглашения, прогнозируется рост экспорта из стран ЕАЭС в Индию зерновых культур, растительных масел, овощей, напитков, включая минеральную воду.