МЧС опробует мобильное приложение для проверок

Никаких актов, бумажных протоколов, подписей и вообще никаких бумаг - именно так скоро начнут работать инспекторы МЧС. Все результаты проверок уйдут в виртуальное пространство и в перспективе станут доступны в личном кабинете юридического лица на Едином портале госуслуг.

О новых формах работы ведомства, направленных на повышение качества и формирование прозрачных и открытых взаимоотношений с представителями бизнес-сообщества, корреспонденту "РГ" рассказал директор Депаратмента надзорной деятельности МЧС России Ринат Еникеев. В рамках реформы контрольной и надзорной деятельности создана пилотная версия мобильного приложения для инспектора госпожнадзора.

- Речь идет об электронном будущем МЧС. Реализуя реформу контрольной и надзорной деятельности мы создаем комплексную систему автоматизации деятельности надзорных органов МЧС России. - сообщил Еникеев.

Комплекс состоит из стационарного сегмента , который охватит более 10000 инспекторов примерно в 1600 подразделениях по всей стране и мобильного приложения инспектора. Это программное решение станет для контролеров удобным инструментом, позволяющим быстро и эффективно справляться с ежедневными задачами, а также уменьшит рутинную "бумажную" работу.

"Установленное на планшете приложение обеспечит заполнение проверочных листов (чек-листов) в электронном виде и позволит значительно повысить качество проверок. Кроме того, создание новой системы будет способствовать развитию обратной связи владельцев объектов и контрольных органов за счет создания специальных механизмов" - пояснил Еникеев.

Чек-листы разработанные МЧС России уже доступны владельцам объектов. Сейчас с ними можно ознакомиться на сайте ведомства и других открытых источниках правовой информации, а в ближайшем будущем они станут доступны в личном кабинете поднадзорного субъекта на портале государственных услуг.. Каждая проверка будет осуществляться только на основании чек-листов - во время проверки инспектор в установленном на планшете приложении заполнит специальную форму и при необходимости дополнит отчет фото- и видеоматериалами, что позволит избежать субъективной оценки и возможных разногласий.

Во время проверки инспектору достаточно будет заполнить форму в планшете и отправить их в "личный кабинет"

Пока подготовлено и зарегистрировано в Минюсте три типа "чек-листов": для предприятий общепита, для торговых фирм и для проверки многоквартирных домов, точнее для управляющих компаний. Предполагается, что до 1 июля этого года будут утверждены "чек-листы" для всех остальных объектов надзора.

Мобильное приложение продемонстрировали в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи. Там МЧС России в главном медиа-центре впервые организовало собственную выставочную экспозицию. Среди экспонатов выставки, помимо перспективных образцов технических средств пожарно-спасательного назначения, как раз и представлены новейшие модели для информационного обеспечения и автоматизации деятельности надзорных органов.