Необычное поведение змеи удивило соцсети

15.02.2018, 13:32 Текст: Анна Баранова

На Facebook-странице Bangor Vineyard Shed опубликовали видеоролик, в котором тасманская тигровая змея пытается удержать равновесие, чтобы проползти по тонкой проволоке на заборе.

"Наверное, когда ты змея, тебе очень хочется посмотреть на мир с нового ракурса. Но это действительно выглядит так, как будто змея нашла самый неловкий способ осмотреться", - подписал видео автор Мэтт Данбабин.

Пост набрал более 886 тысяч просмотров и почти 5,3 тысячи лайков. Пользователи Сети признались, что им никогда не приходилось видеть змею в таком положении.

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Как рассказали представители организации Tasmanian Parks and Wildlife ("Тасманские парки и дикая природа"), тасманская тигровая змея - это редкий робкий вид змей, который защищается государством, так как часто подвергается угрозам со стороны людей. 

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