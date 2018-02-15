Необычное поведение змеи удивило соцсети

На Facebook-странице Bangor Vineyard Shed опубликовали видеоролик, в котором тасманская тигровая змея пытается удержать равновесие, чтобы проползти по тонкой проволоке на заборе.

This Tasmanian tiger snake certainly has an interesting way of getting around @bangorfarm! #WildOz pic.twitter.com/Y0OPQtuboM — Wildlife Land Trust (@wlt_au) 14 февраля 2018 г.

"Наверное, когда ты змея, тебе очень хочется посмотреть на мир с нового ракурса. Но это действительно выглядит так, как будто змея нашла самый неловкий способ осмотреться", - подписал видео автор Мэтт Данбабин.

Пост набрал более 886 тысяч просмотров и почти 5,3 тысячи лайков. Пользователи Сети признались, что им никогда не приходилось видеть змею в таком положении.

Как рассказали представители организации Tasmanian Parks and Wildlife ("Тасманские парки и дикая природа"), тасманская тигровая змея - это редкий робкий вид змей, который защищается государством, так как часто подвергается угрозам со стороны людей.