После катастрофы Ан-148 в Рунете появились в продаже футболки и леггинсы с фотографиями погибших пилота и стюардессы. Новинки возмутили общественность, администрация соцсети "ВКонтакте" среагировала мгновенно, и паблики были закрыты. "Мы выражаем соболезнования близким пассажиров и экипажа Ан-148. Паразитирование на данной теме недопустимо, наша команда модерации заблокировала такие сообщества", - заявили в пресс-службе соцсети. Корреспондент "РГ" попытался понять, кто и зачем продает, а так же покупает одежду со снимками погибших в катастрофах.

"По многочисленным просьбам запускаем ограниченным тиражом футболку с пилотом, погибшим на борту Ан-148. Цена 1200 рублей", - на следующий день после катастрофы предлагали виртуальные зазывалы. На футболке - фото погибшего пилота Ан-148 Сергея Гамбаряна. На облегающих леггинсах - снимок красивой девушки, стюардессы Виктории Коваль. Медиамародеры из сообщества "Хайповый шмот", не стесняясь, торопились загнать товар. Та же история была, когда случилась катастрофа с А321. Белокурая модель со счастливой улыбкой на лице демонстрировала футболку с изображением "главного пассажира", 10-месячной Дарины Громовой. "Будь в тренде, закажи футболку и скорби вместе с нами", - предлагали авторы. Что с же нами происходит? Почему смерть и трагедия становятся поводом для заработка и хайпа?

- Когда информационное пространство огромно и информация легко доступна, смерть становится обыденным явлением, - говорит известный писатель и драматург Алексей Слаповский. - Когда раньше люди узнавали только о смерти близких и изредка из газет - о гибели кого-то всем известного, то относились к этому как к экстраординарному. А теперь информационная лента каждый день приносит известие о смерти или гибели людей. Поэтому смерть сегодня десакрализована, и мы начинаем относиться к изобилию смертей индифферентно. Одна моя хорошая знакомая написала в "Фейсбуке", что ее сын, прочитав в ленте о крушении самолета, задал напугавший ее вопрос: "Почему я должен на это как-то реагировать?". Логика этого жуткого вопроса такова: эта смерть стала событием только потому, что о ней рассказали. Он очень коряво хотел сказать, что приоритеты событий зависят от СМИ. Сообщение в СМИ также становится и поводом для диких коммерческих выходок. Сегодня всякий информационный повод становится товаром и его можно продать. И вот уже продавцы принтуют его. Я их, несомненно осуждаю, но отдаю отчет, что они на самом деле такие же, как мы, - равнодушные. Только с коммерческой жилкой. А мы ненамного лучше их.

Даже трагический информационный повод быстро становится товаром

Лица погибших на футболках - это то, что надо, если бы эти футболки раздавались людям бесплатно. Тогда это была бы акция памяти. Но их продают...

- Я больше думаю о тех, кто их покупает, - признается Алексей Слаповский. - Почему они их покупают? Если есть это предложение, значит есть этот спрос? Коммерсантам, особенно "черным", - все равно откуда извлекать прибыль. То есть если они выбрасывают на рынок смерть в принтованном виде, значит они знают, что рынок это требует. Почему мы осуждаем только коммерсантов? А покупатели?

Общество, индифферентное к смерти, покупкой футболок то ли подогревает себя, то ли что-то хочет выговорить. Но трагический информационный повод становится сегодня коммерчески востребованным.

- Хайп сегодня очень хорошо продается. Впрочем, скандалы всегда хорошо продавались. "Коммерсанты" без совести и такта учатся у нас же. Когда мы с вами каждый божий вечер в сотый раз обсуждаем личную жизнь замечательного актера Джигарханяна, бесконечно варясь в этой грязи, принижая тем самым и образ артиста, и образ театра, и всего, что нам обычно дорого, зачем пенять на коммерцию, которая всегда немножко зеркало. А Диана Шурыгина? А Настя Рыбка? Теперь огромное количество девушек будет готовить себя к похожей карьере. Это эпоха открытости. Все открыто и все на продажу.

Такие события - маргинальное явление, через два дня об этих футболках и штанишках никто не вспомнит. "Трагедия как мимолетный, быстропрокисающий повод. Вместо удивления, откуда столько циников, выпускающих на продажу футболки с лицами погибших, нужно начинать культивировать правильные чувства и поведение".