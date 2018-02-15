Команда Олега Знарка провела первый матч на Олимпиаде

Российская хоккейная сборная в своем первом матче на мужском олимпийском турнире не удержала преимущество в две шайбы, добытое в начале встречи, и уступила словакам 2:3. Впрочем, никаких причин для сильного расстройства пока нет.

После отличного старта, когда уже к пятой минуте на табло горел счет 2:0, видимо, не только болельщики подумали, что борьбы не получится. Российские хоккеисты были на голову сильнее оппонентов, которые практически не угрожали воротам Кошечкина. Но две контратаки в конце периода привели к тому, что на перерыв команды ушли при счете 2:2. А в середине третьего периода второе подряд удаление у россиян обернулось пропущенной шайбой. И мощный штурм словацких ворот, которые команда Олега Знарка устроила в концовке, ни к чему не привел.

Уходя в раздевалку, наши хоккеисты выглядели расстроенными, но не убитыми. Вот как прокомментировал произошедшее капитан россиян Павел Дацюк.

Павел, при счете 2:0 все было здорово. Что потом изменилось?

Павел Дацюк: Мы пропустили несколько контратак. Они их здорово реализовали, из-за этого пришлось больше раскрываться и получили шайбу в меньшинстве. Они отстояли хорошо, много бросков на себя ловили. Теперь весь стресс спал. Слава богу за все теперь.

Сильный был стресс?

Павел Дацюк: Сами знаете.

Почему уже не в первый раз проигрываем словакам на Олимпиаде? Вы ведь помните предыдущие встречи?

Павел Дацюк: Все команды настраиваются. Сегодня они хорошо играли в защите, и вратарь хорошо сыграл. Мы не забили много моментов. Надо реализовывать, попроще действовать в защите.

Можно говорить, что, поведя в счете 2:0 к пятой минуте, чуть расслабились?

Павел Дацюк: Наверное, нет. Мы так хорошо начали, и все начали атаковать. Где-то забыли о защите, получили эти два гола. После этого пришлось раскрываться. У словаков было не так много моментов, но они реализовали. Мастера.

Главный тренер нашей команды Олег Знарок не самый большой любитель общаться с журналистами. Но на этот раз он отвечал на вопросы предельно вдумчиво и даже развернуто. Олег Валерьевич согласился с тезисом о том, что удачное начало могло команду несколько расслабить. И посетовал, что реализация большинства пока оставляет желать лучшего.

Олег Знарок: Сами отдали игру. Такие ситуации происходят. Это спорт.

Какую ошибку хотелось бы исправить больше всего?

Олег Знарок: Все ошибки, которые совершили, я беру на себя. Это моя команда.

Многим показалось, что команда, забив два быстрых гола, посчитала, что игра уже сделана. Верно ли это?

Олег Знарок: Наверное, наблюдение верное. Все быстро произошло, и решили, что все хорошо.

Почему не получилось использовать ни одного большинства?

Олег Знарок: Большинство не работает пока. На тренировках было все в порядке, но сегодня, к сожалению, оно не пошло. Думаю, что здесь все игры будут такие. Команды хорошие, Олимпиада, и поэтому на каждый матч надо настраиваться так, как на последний бой.

Была ли вина Кошечкина в пропущенных шайбах? И какие изменения в составе возможны на следующий матч?

Олег Знарок: Вы же не первый год меня знаете. Чтобы я ответил на ваш вопрос - этого все равно не произойдет. Мы играем в одной команде, и вся команда за это отвечает. В том числе и я. Об изменениях пока рано говорить. Надо еще ночь переспать, как у нас это заведено.

Болельщиков больше всего беспокоит даже не результат, а то, что у нашей команды пока нет игры...

Олег Знарок: Да я бы не сказал, что игры нет. Начало было очень хорошее. Просто, наверное, посчитали, что 2:0 - и все хорошо. А команда Словакии показала себя единым кулаком, показала, как нужно играть на Олимпиаде.

Соперниками сборной России на первом этапе хоккейного турнира стали словаки, команды США и Словении

Дацюк сказал, что теперь у нас все оковы спадут и все будет хорошо.

Олег Знарок: Естественно, команда очень нервничала перед игрой. Я видел это и поэтому не стал их грузить. Но вообще после 2:0 не было сомнений, что что-то произойдет. А получилось, что потом 2:1, 2:2. Словаки играли чисто на контратаках. Это спорт, к этому нужно быть готовым.

То, что все команды выходят в плей-офф, что-то меняет?

Олег Знарок: Меня другое волнует. Меня на самом деле волнует игра команды. Мы проиграли сегодня. Может быть, действительно спадут оковы. Потому что напряг был серьезный, в том числе и со стороны прессы. Ребята все равно читают это все.

Следующим соперником нашей сборной станет команда Словении, матч в которой назначен на пятницу.

Кстати, словенцы уже сотворили сенсацию, обыграв в параллельном матче американцев в овертайме - 3:2. А в субботу запланирован один из главных поединков группового этапа, билеты на который уже раскуплены. В нем россияне сразятся со сборной США.