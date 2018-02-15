В четверг продолжится плей-офф Лиги Европы. Вслед за ЦСКА вступят в борьбу московские "Спартак" и "Локо", а также "Зенит". Питерцы свой матч в Глазго против "Селтика" сыграют позже всех.

Шотландцы попали в Лигу Европы заняв третье место в Лиге чемпионов. В группе "Селтику" достались "Бавария" и ПСЖ, что практически сразу сняло вопросы о выходе в дальнейшую стадию. Богатые гранды за 4 матча накидали шотландцам 17 мячей, оставив "кельтам" лишь возможность сражаться за Лигу Европы с "Андерлехтом". Эту борьбу "Селтик" выиграл.

На "Зенит" будет интересно посмотреть после зимнего перерыва. Команда провалила осенне-зимнюю часть РФПЛ, чередуя разгромные поражения с блеклыми ничейными результатами и неуверенными победами. Из коллектива ушли Дзюба и Шатов, а достойных им замен в Санкт-Петербурге не нашли.

Куча слухов ходит и вокруг главного тренера "Зенита". Роберто Манчини изо всех сил мечтает доказать, что его можно называть тренером и стремится в сборную Италии. Все чаще всплывает информация, что на смену Манчини может придти Маурицио Сарри из Неаполя, а Роберто просто дорабатывает контракт.

Сможет ли "Зенит" что-то противопоставить шотландцам, узнаем в 23:05 по Москве. Не забывайте про нашу онлайн-трансляцию.