Поезда в Москву стали самыми прибыльными на Украине в 2017 году

Поезда из Киева и Одессы в Москву стали самыми прибыльными направлениями на Украине по итогам 2017 года. Об этом сообщает украинский портал "Левый берег".

Наиболее доходным стал поезд из украинской в российскую столицу, который в среднем заполнялся на 77 процентов и принес 154 миллиона гривен (около 330 миллионов рублей) прибыли. Вторым стал маршрут из Одессы с 89 процентами заполненности и доходом в 98 миллионов гривен (около 212 миллионов рублей).

Самый прибыльный из внутренних маршрутов - Киев-Одесса. Его доходность вдвое ниже - 47 миллионов гривен (102 миллиона рублей). На пятой строчке - состав из Киева в Санкт-Петербург.

При этом в целом пассажирские перевозки дальнего следования на Украине являются глубоко убыточными. Общий убыток за 2017 год оценивается в 3,5 миллиарда гривен (7,5 миллиардов рублей).