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15.02.2018 13:39
Рубрика: В мире

Премьер Австралии запретил интимные связи министров с подчиненными

Текст: Александр Гацак

Премьер-министр Австралии Малкольм Тернбулл на специальной пресс-конференции в Канберре объявил о запрете на интимные отношения между членами правительства и их подчиненными. Об этом сообщает Reuters.

"В 2018 году для министра неприемлемо иметь интимную связь с кем-либо из своих подчиненных. Каждый знает, что ничего хорошего из этого не выйдет", - сказал Тернбулл. Как заявил премьер, запрет касается всех министров, независимо от того, состоят они в браке или нет.

Причиной для столь строгих моральных ограничений стал скандал, разгоревшийся вокруг вице-премьера правительства Австралии Барнаби Джойса.

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Этот государственный деятель, на публике представляющийся ревностным католиком, защитником семейных ценностей, гордящийся тем, что 24 года находится в браке, завел роман со своей подчиненной, которая уже в апреле должна родить ему ребенка.

Скандал вокруг этой связи сильно ударил по реноме правоцентристского правительства Тернбулла и поставило под вопрос дальнейшее существование правящей коалиции, состоящей из возглавляемой премьером Либеральной партии и Национальной партии, ведомой оскандалившимся Джойсом.

Напомним, что на прошлой неделе Конгресс США принял схожие правила, запрещающие отношения между законодателями и их штатными сотрудниками.

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