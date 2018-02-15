Присланный в посольство Чехии в РФ порошок оказался безвредным

Порошок, который содержался в полученном посольством Чехии в России конверте, оказался безвредным. Об этом сообщила представитель чешского министерства иностранных дел Михаэла Лагронова.

"Конверт с подозрительным порошком поступил в посольство Чехии (в Москве), - цитирует ТАСС слова сотрудницы внешнеполитического ведомства. - Из части (здания) посольства на несколько часов были эвакуированы люди. Сотрудники, имевшие доступ к конверту, были изолированы. Был сделан анализ состава порошка, в результате которого подтвердилось, что опасности он не представляет".

Расследованием инцидента займется российская полиция, добавила Лагронова.