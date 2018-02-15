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Рубрика: В мире

ПВО Сирии перехватили израильские самолеты-разведчики

Подразделения противовоздушной обороны Сирийской армии в среду, 14 февраля, перехватили израильские разведывательные самолеты, нарушившие сирийское пространство в районе города Эль-Кунейтра (расположен в 40 км от Дамаска). В итоге разведчикам пришлось вернуться на свои базы, передает агентство SANA.

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Как уточняет ТАСС со ссылкой на арабский телеканал, средства ПВО "открыли огонь по самолету-разведчику и вынудили его покинуть сирийское небо".

Конфликт между странами обострился на минувшей неделе, когда ПВО Сирии сбили израильский истребитель F-16. При этом представители Армии обороны Израиля заявили, что ВВС удалось в тот день атаковать иранский пункт управления беспилотными летательными аппаратами на авиабазе около знаменитой Пальмиры и четыре иранских и восемь сирийских военных объектов на юге страны.

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