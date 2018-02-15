"Реал" победил дома "ПСЖ" в Лиге чемпионов

Мадридский "Реал" переиграл на своем поле "Пари Сен-Жермен" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. На гол Адриана Рабьо "сливочные" ответили дублем Криштиану Роналду и голом Марсело. Как итог - 3:1.

Многие специалисты называли это противостояние "скрытым финалом" Лиги чемпионов. Действующий победитель турнира встречался с командой, амбиции которой не ограничиваются одним лишь триумфом в национальном первенстве. Для перехода на новый уровень "ПСЖ" необходимы еврокубковые успехи. И именно для этого парижане выложили летом рекордные в истории 222 миллиона евро за Неймара.

Бразилец выдал не самый плохой, но и не самый удачный свой матч. Ни одна атака гостей не обходилась без участия Неймара, которого часто били по ногам и провоцировали. Абсолютно в другой манере играл лидер мадридцев Роналду. Он редко опускался за мячом в глубину, предпочитая действовать на острие. И это сработало.

Пропустив на 33-й минуте, "Реал" не расклеился. И уже в первом тайме усилиями Роналду сравнял счет.

Во второй половине инициативой больше владел "ПСЖ". Команда Унаи Эмери создала достаточно моментов для второго гола, но забили его хозяева. Все тот же Роналду на 83-й минуте вывел "королевский клуб" вперед. К слову, Криштиану стал первым футболистом в истории, забившим за одну команду 100 мячей в Лиге чемпионов. Ну а окончательный счет в одной из следующих атак мадридцев установил Марсело - 3:1. Довольно комфортное преимущество для "Реала" перед выездом в Париж 6 марта.

Что касается еще одной пары 1/8 финала между "Порту" и "Ливерпулем", то здесь, похоже, никакой интриги не осталось. Англичане разгромили соперника на выезде 5:0, забив в этом сезоне уже 28 мячей в основной сетке Лиги чемпионов за семь матчей. Невероятная статистика. Хет-триком в Португалии отметился Садио Мане, еще по мячу провели лучший бомбардир "красных" в нынешнем сезоне Мохамед Салах и бразилец Роберто Фирмино.