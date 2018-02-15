Футболист Федор Смолов потерял 200 млн рублей из-за аферы с квартирой

Нападающий футбольного клуба "Краснодар" Федор Смолов стал жертвой крупной аферы. Об этом сообщает "Коммерсант".

Как стало известно СМИ, футболист за 191 миллион рублей купил роскошную квартиру в элитном жилом комплексе Knightsbridge Private Park. Однако он не знал, что продавец заложил данное жилье в АКБ "Связь-банк". О залоге стало известно, когда Смолов переоформлял квартиру на свое имя. Бывший владелец недвижимости пообещал расплатиться с банком за два месяца, чтобы снять обременение с квартиры спортсмена, но деньги так и не вернул.

По факту мошенничества в особо крупном размере Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело. В настоящее время продавец уже находится под арестом за другие махинации с недвижимостью.