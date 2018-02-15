Широкая ярмарка, роспись на блинах, вязаная эстафета и прицельная стрельба варежками... Вот такая Масленица развернулась на ВДНХ. Главной площадкой гуляний стала площадь Промышленности - прямо у подножия самой высокой тюбинговой горки разместились цветные торговые домики, среди них кружатся в плясках скоморохи и поют частушки артисты. Москвичи охотно присоединяются к забавам, согреваются крепким чаем с румяными блинами.

Возле домика "Вафля и Креп" подруги пенсионерки Ольга Анатольевна Еремина и Людмила Афанасьевна Демина пьют чай. Видеться москвичкам удается редко, живут в разных концах города, но вчера светило солнце, они решили погулять и удачно попали на праздник.

- А давай-ка возьмем пару блинчиков, например, с клубникой и голубикой, - говорит Людмила Афанасьевна. А Ольга Анатольевна подхватывает: - Надо попробовать вафли с яблоком и корицей, говорят, вкусные. "РГ" подруги рассказали, что масленичная неделя дома утомительная, потому что родные просят бесконечных блинов, а сбежать вот так в город на ярмарку - вот это праздник.

Возле домика "Печкин" семилетний Коля Измайлов жует блин с медом, спрашиваем: вкусный? Машет - нет. Доедая последний кусок объясняет: у мамы лучше. Екатерина Измайлова смущенно смотрит на сына: "Секретного рецепта у нас в семье нет. Просто блины на столе не только на Масленицу. Да и начинки всегда разные". Нам Екатерина советует попробовать испечь с селедкой, только тесто не должно быть сладким. На ярмарке она нашла немало новых идей. К примеру, удивил соус из апельсинов, сыну она пообещала сделать блинчики по-испански с хамоном.

А вот блинчик из домика "Деревеньки" повторить не каждому удастся, потому что его начинка - камчатский краб. Любимыми у москвичей из года в год остаются блины со слабосоленой семгой, говорит предприниматель Плескач Андрей Владимирович - он советует попробовать румяного с необычным клиновым сиропом.

На мастер-классах научат готовить 35 видов блинов

Блины едят в удовольствие и на скорость - традиционный масленичный конкурс. А вот чучело Масленицы на ВДНХ жечь не будут. Но здесь и без огня горячо. Провожают зиму веселыми спортивными состязаниями под скрипку и балалайку скоморохов.

Не только на ВДНХ гуляют москвичи Масленицу. Фестиваль, который так и называется: "Московская Масленица", проходит на улицах, парках и площадях столицы и будет длиться до конца этой недели. Посетители фестивальных кулинарных школ на Тверской площади, а также в Троицке и Зеленограде в ходе его смогут научиться готовить 35 видов блинов и блинных блюд по старинным и современным рецептам. На мастер-классах гостям расскажут, как печь блины с припеком, "боярские", свекольные, "красные" на опаре, яснополянские и многие другие, а еще - научат готовить блинные пироги, торты и запеканки. Участие в мастер-классах - бесплатно для всех желающих.