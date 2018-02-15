Школьные уроки астрономии в Москве теперь проходят в новом формате - по проекту "Московская электронная школа" с новым оборудованием, где вместо учительской доски - интерактивная панель, на партах учеников вместо учебников - современные планшеты, а 3D-принтеры печатают планеты! Вчера за парты школы N 2030 сели журналисты и оценили возможности нового оборудования. Еще интереснее оказалось заглянуть на уроки в классы.

Напомню, "Московская электронная школа" - городская программа для учителей, учеников и их родителей. С сентября 2017 года все они могут пользоваться единым электронным журналом и дневниками. Для них доступна библиотека электронных материалов - учебники и пособия по всем предметам. Впрочем, электронный сценарий урока, тестовые задания по предметам, наглядную информацию для более доходчивого и интересного познания любого предмета может предложить теперь каждый горожанин. Благодаря такому подходу возможности, например, изучения астрономии, открылись просто невероятные. В школе N 2030 есть даже свой планетарий!

- Современное оборудование повышает интерес детей к обучению, - рассказала журналистам директор школы N 2030 Наталья Рябкова. - Астрономия сейчас изучается не только в 10-11 классах, но и ее элементы есть уже и в начальной, и в средней школе.

... В 4 "В" идет урок "Окружающий мир". Еще полгода назад ребята прошли по программе Солнечную систему и планеты, но за два часа, выделенных на тему, учитель заинтересовал детей так, что они захотели узнать буквально все о космосе. Было решено расширить программу и подготовить космические проекты. В результате четвероклассники не только разобрались с химическим составом планет, но и сделали на уроках "Технологии" разноцветные планеты, а для их изучения сконструировали роботов и космические корабли, которые способны даже стрелять в метеориты.

- Наша планета - Уран, она сделана из пенопласта, покрашенного в синий цвет, - показывает "РГ" Амина Касимова и Катя Фризн надвое разбитый шар. - Внутри планеты кинетический песок, который раньше был розовым, но мы его покрасили, потому что ядро Урана должно быть синим. Это единственная планета, которая имеет потухшее ядро и состоит из льда и камня.

Другие маленькие ученые Дуся Демичева и Алиса Сидорова показали в миниатюре Меркурий. Девочки пожаловались, что их главный инженер заболел и не принес космические корабли для изучения планеты. "У нас при себе только работ, напоминающий Валли - мультяшного героя, который из года в год очищает Землю от гор мусора, оставленных улетевшими в космос людьми. Наш робот отличается от Валли тем, что у него есть ускорители для быстрого полета и трубы, по которым течет спирт и очищает его раз в час".

Уроки астрономии теперь проходят в новом формате

Словом, школьные уроки больше не сводятся к чтению учебника и написанию рефератов. Чтобы посмотреть на звезды или узнать о первооткрывателях космоса, ребята отправляются в куполообразный планетарий. На площади 10 на 10 помещается весь класс - 25 ребят. Здесь они ложатся на спину и смотрят на круглом экране научно-популярные фильмы, которые в нужный момент комментирует преподаватель. К примеру, у десятиклассников так проходят уроки химии, они смотрят, например, фильм о космических веществах. Валерий Иванович Безверхний открывает "РГ" секрет: в этом фильме есть ошибка - сказано, что Вселенная существует 8 млрд лет, а на самом деле - 14 млрд лет: "Ребята это знают, но вот заметят ли они неточность...".

За стеной планетария у восьмиклассников идет урок "Технологии". На столах - сложное оборудование: мальчишки собирают марсоход, работают над проектом "Лунная одиссея".

- Это проект "Роскосмоса", - поясняет один из мальчишек. - Наша задача - отправить с Земли на Луну роботов, которые соберут данные, и их нужно вернуть обратно.

В будущем этот мальчишка - Антоний Коротков - мечтает проделать все это на настоящей станции.