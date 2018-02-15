Неизвестный порошок в Москве получили уже 13 посольств

Тринадцать зарубежных диппредставительств получили конверты с неизвестным порошком, передает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

"Предположительно, все конверты были разосланы в один день, сейчас проводится разбирательство, - подтвердили агентству. - Все получили одинаковый по своему составу порошок".

В правоохранительных органах выяснили, что в составе присланного порошка был обнаружен фипронил - химическое вещество семейства пестицидов, использующееся в сельском хозяйстве и в медицинской практике, а также для борьбы с вредными насекомыми. Порошок, таким образом, не представляет опасности для людей.