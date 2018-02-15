Вот уже семь лет, как столица живет без аварий в жилищно-коммунальном хозяйстве, без отключений тепла и света. Как удается ей это? Правда ли, что город обслуживают в основном сплошь мигранты, как принято считать? На эти и другие вопросы ответил на "Деловом завтраке" в "РГ" Петр Бирюков - заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства.

Москва продолжает строиться. И на новых территориях, и в старых границах. Это не несет угрозы, что в какой-то момент инженерные коммуникации города не выдержат нагрузки?

Петр Бирюков: Этого не стоит опасаться по нескольким причинам. Возьмем московский водопровод. Его система рассчитана на 6,5 миллиона кубометров воды в сутки, а потребляет столица только 3,2 - 3,3 миллиона. То есть в запасе остается фактически столько же. По хорошему мы могли бы воду еще и продавать. Вода в Москве сверхкачественная, для ее очистки хлор давно заменили на гипохлорит, как требуют современные технологии. Подмосковье же как раз страдает от дефицита чистой воды. Мы уже поставляем ее примерно 500 тысяч кубометров городам Дзержинскому, Балашихе и ряду других. Можем обеспечить и другие населенные пункты. Сейчас обсуждается совместный проект строительства линий водопровода из Москвы в Подмосковье.

Примерно та же картина с системой канализования: ее мощность 6,8 миллиона куб м, а используется лишь на 3,5 млн. Значит, и она могла бы работать в том числе и в Подмосковье.

Хотите сказать, что если до сих пор Москва вывозила отходы на полигоны Подмосковья, то теперь, напротив, она готова принять стоки из Подмосковья в свою систему канализования?

Петр Бирюков: Почему бы и нет? У нас используются новейшие технологии усушки осадка. Работаем еще и над тем, чтобы их можно было сжигать, а продукты от сжигания направлять в цементную промышленность. Это уменьшит и воздействие на экологию региона - сокращение вывоза осадков с миллиона тонн до 100 - 120 тысяч тонн.

А что у Москвы с энергетикой? Многие помнят аварию на подстанции Чагино- 2005, погрузившую полгорода во тьму...

Петр Бирюков: За последние семь лет в городе построено 12 опорных станций на 220 киловольт, 7 газогенераторных блоков. И если в 2010 году энергомощность составляла примерно 14 тысяч мегаватт и мы были вынуждены с наступлением холодов отключать от электричества рынки, заводы и другие предприятия, то вот уже шесть лет никого не отключаем. Максимальное потребление в декабре 2017 года составило 17,5 тысячи мегаватт, а 4 тысячи мегаватт было в резерве.

Фактически с двойным резервом работает в городе и система теплоснабжения: можем выдавать 68 тысяч гигакалорий, а потребляем 32 тысячи. Достаточно и и газа - в 2010-м е пределом былоа поставка 30 миллиардов кубометров, а потребляли 29,5 миллиарда, а сейчас потребляем около 23 миллиардов. Научились около 30% экономить.

Москва неоднократно в последние годы попадала по разным рейтингам в число самых умных городов в ЖКХ. Что же в ее хозяйстве такого умного?

Петр Бирюков: Новые технологии позволяют контролировать, как работает все городское хозяйство, не выходя из кабинета. Например, уборкой столицы занимаются 22,5 тысячи единиц техники. Система ГЛОНАСС позволяет видеть каждую из машин, где, в каком районе она находится, куда движется. Пока мы еще не видим, просто она едет, скажем, с поднятой щеткой или действительно подметает улицу. Начали оборудовать датчиками контроля каждый агрегат на спецмашинах, чтобы видеть реальную работу.

Прежде с целью безопасности москвичей город оплачивал работу консьержек в жилых домах. Читатели спрашивают, а сейчас что, деньги из бюджета перестали на это выделять?

Петр Бирюков: Да, третий год не выделяем. Москва сейчас оборудована 300 тысячами видеокамер, установленными и во дворах, и в подъездах домов. С их помощью быстро раскрываются все преступления, если случаются. ТСЖ, которые хотят сохранить консьержку в своем доме, оплачивают ее сами.

Москва единственный регион в России, который ежегодно обновляет на 2% все инженерные системы, в то время как по России идет старение инженерии на 4% в год

Правда ли, что в Москве даже сантехники работают по мобильным приложениям? У вас сломался кран? Нажимаешь на кнопку закачанного в смартфон приложения и дядя Ваня отвечает: буду в 17.30, вам удобно? Никаких звонков в диспетчерскую, переговоров с тетей Машей, когда пришлет слесаря...

Петр Бирюков: Да, такие эксперименты отрабатываются в Юго-Восточном и Западном округах. Но мы не забываем и о том, что из 12 миллионов москвичей в городе 3 миллиона пенсионеры. Среди них немало не владеющих компьютером. Они имеют и будут иметь возможность по-прежнему позвонить.

А квалификации коммунальщиков хватает для умных технологий? Принято считать, что в городских службах работают в основном мигранты из Средней Азии.

Петр Бирюков: Это давно не так. В ГБУ "Жилищник", обслуживающем 72% жилого фонда столицы, 40% работников жители Москвы и Подмосковья, еще процентов 30 из других регионов России, приезжающие на работу к нам вахтовым методом. Зарплата, которая поднялась за последние годы в 2,5 раза по сравнению с той, что была прежде в частных компаниях, привлекает в столицу грамотных специалистов.

И сколько же они получают?

Петр Бирюков: Дворник, убирающий нормативную территорию, 45 тысяч рублей, водители уборочной техники, механизаторы, слесари, сантехники примерно по 60 тысяч в месяц.

Подмосковье объявило в этом году о переходе на раздельный сбор мусора. У Москвы же это - лишь эксперимент...

Петр Бирюков: Подмосковью проще - у них больше частных домов. А как организовать раздельный сбор мусора, скажем, в 22-этажном доме? Работаем над этим, 10-15% мусоросборных площадок оснащены контейнерами для раздельного сбора. Жители готовы выбрасывать отходы раздельно. Но есть мусоровывозящие организации, которые вывезят иногда уже отсортированный мусор и сваливают его в одну кучу. Через два года, когда войдут в силу нормы федерального закона, по которым каждый мусорообразователь должен будет заключить договор с оператором на вывоз отходов, эти проблемы решатся сами собой.