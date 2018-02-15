МВД призвало ужесточить ответственность для водителей, которые повторно попались в нетрезвом состоянии или вновь отказались от медосвидетельствования. Идею поддержали на региональном уровне. Ситуацию изучил корреспондент "РГ".

Несмотря на принимаемые меры, пока нетрезвых водителей за рулем меньше не становится. Фото: Юрий Стрелец/ РИА Новости

Особая статья

В последние годы законодательство в отношении водителей, севших за руль в состоянии опьянения, значительно ужесточилось. Их наказывают не только крупными штрафами и длительным лишением прав, но и отправляют в колонии. Санкции предусмотрены статьей 264.1 УК РФ. Максимальное наказание - лишение свободы сроком до двух лет. Но чаще все же приговаривают к обязательным работам.

МВД предлагает внести поправки в данную статью и убрать из нее этот вид наказания. Все-таки труд дворника - самый распространенный вид обязательных работ - вряд ли способен исправить человека. Максимальный срок лишения свободы предложено увеличить до четырех лет. Законопроект уже размещен в Интернете для общественного обсуждения.

- К сожалению, нетрезвых водителей за рулем пока меньше не становится, - сетует начальник управления ГИБДД по Орловской области Александр Коршунов. - В 2017 году сотрудники ДПС 2784 раза задерживали водителей, которые управляли транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

По его словам, данный показатель по сравнению с 2016 годом увеличился на три процента. Еще более красноречива статистика по повторным правонарушениям. Введение уголовной ответственности, похоже, мало кого напугало. Так, в минувшем году за повторную езду в пьяном виде в регионе было возбуждено 387 уголовных дел - почти на 17 процентов больше, чем годом ранее.

- По вине пьяных водителей в прошлом году произошло 109 ДТП, в которых 36 человек погибли и 139 получили травмы, - продолжает Александр Коршунов. - Удельный вес таких ДТП в их общем количестве составил 12,2 процента, что чуть выше среднего показателя по стране - 11,7.

Возьмут под стражу

Увеличение срока заключения позволит помещать "пьяных" водителей под стражу. Сейчас это невозможно из-за процессуальных норм. Повторное управление автомобилем в нетрезвом виде считается преступлением небольшой тяжести. И следственные органы не могут избрать меру пресечения в виде заключения под стражу. Поэтому бывает, что обвиняемый даже на стадии следствия вновь попадается пьяным за рулем.

Также предлагается увеличить штрафы, размеры которых будут варьироваться от 200 до 500 тысяч рублей. Это уже серьезно, поскольку величина санкций сопоставима с ценой подержанного автомобиля. Поневоле задумаешься, стоит ли садиться за руль нетрезвым. Впрочем, по данным МВД, в 2017 году лишь 5,7 процента осужденных были наказаны штрафами. Почти 80 процентов получили обязательные работы.

Зачастую обвиняемый даже на стадии следствия вновь попадается пьяным за рулем

Статистика "пьяных" ДТП в открытом доступе, но за кадром остается другая проблема. В регионах ширится практика лишения прав людей, которые признаны опасными водителями. Закон устанавливает перечень источников повышенной опасности. К таковым относится и транспорт. Существуют ограничения к управлению автомобилями по медицинским показателям.

- Одним из них является наличие таких заболеваний, как алкоголизм, наркомания и токсикомания, - поясняет прокурор Орловской области Иван Полуэктов. - Управление автомобилем гражданами с таким диагнозом создает реальную угрозу причинения вреда жизни и здоровью других участников дорожного движения.

Нет контакта

Потенциально опасных водителей не так уж и мало. По статистике, в 2016 году в Орловской области было удовлетворено 135 исков о лишении водительских прав людей, состоящих на учете у врачей-наркологов. В 2017 году количество исков превысило 170. И уже более десятка заявлений удовлетворено в 2018 году.

- На днях вступило в силу решение Покровского райсуда, - рассказала старший помощник облпрокурора Елена Семина. - Местный житель, состоящий на учете у нарколога, регулярно садился за руль автомобиля при наличии заболевания "алкоголизм".

Суд лишил его водительских прав, и мужчина уже сдал удостоверение в отдел ГИБДД. Подобное ежемесячно происходит в каждом районе. Процесс осложняет отсутствие межведомственного взаимодействия. Полиция могла бы самостоятельно выявлять "пациентов" на дорогах и затем лишать их прав. Однако оперативного обмена такими данными между правоохранителями и врачами нет.

Пока только прокурорские проверки позволяют выявлять нарушения. Сначала запрашиваются сведения у врача. Затем их сравнивают с базой данных ГИБДД. Если у человека с диагнозом имеются действующие права, в отношении него проводится проверка. Даже если он не садится за руль, прав его лишают.

Происходит это по решению суда. На заседания приглашают водителей и сотрудников ГИБДД. Они редко приходят на слушания. Еще реже вердикты судов обжалуются. Как только решение вступает в законную силу, водитель обязан сдать удостоверение в ГИБДД. Вернуть его можно только при стойкой ремиссии, то есть полном излечении. Для водителей-"алкоголиков" период ремиссии определен в три года.

- Больным алкоголизмом запрещено управлять всеми видами транспортных средств, - подчеркнул Иван Полуэктов. - Работу по лишению прав мы проводим совместно с УМВД и органами здравоохранения. Результатом должно стать полное исключение возможности для таких людей управлять источником повышенной опасности.

Аналогичные ограничения предусмотрены и для наркозависимых.

Дело случая

Процесс лишения водительских прав отнюдь не безупречен. Как и в любом механизме, в нем случаются сбои. Так, в конце прошлого года более десятка жителей Мценского района отправили коллективное обращение в правительство страны. Письмо подписали те, кого по решению суда лишили водительских прав. Они жалуются на то, что пострадали невинно.

По их мнению, врачи порой ставят пациентов на учет без должного обследования. А для суда важен сам факт постановки на учет. Например, один из местных жителей в 2012 году отравился водкой, вернее, суррогатом, купленным по дешевке в магазинчике. Мужчину доставили в больницу, оказали помощь и выписали.

А вскоре вызвали в суд, потому что при поступлении в больницу его поставил на учет врач-нарколог. Мужчина об этом не знал.

- Я пытался доказать, что не болен, что это был единичный случай. Но, как показывает судебная практика, в подобной ситуации шансов у водителя практически нет. Теперь меня сможет реабилитировать только заключение от врача о ремиссии, - грустно резюмирует Алексей В.

В Мценске за последние два года водительских прав лишили около 50 человек. Некоторые из них пытались оспорить решения районного суда в вышестоящей инстанции. Оказалось, что решающим фактором в таких спорах все-таки является мнение медика. В законе четко установлены противопоказания к управлению автомобилями. Поэтому важен только диагноз.

К слову, апелляционная инстанция назначала экспертизу. Ее провели сотрудники областного наркодиспансера. Они обследовали водителей, которые уверяли, что на учет попали случайно. Однако в каждом случае был подтвержден первоначальный диагноз врача-нарколога из ЦРБ. Это говорит о том, что вероятность ошибки в таких делах ничтожно мала.

К тому же вернуть права не так уж сложно. Да, придется походить к врачу, пройти наблюдение и сдать анализы. Но, возможно, это даже проще, чем оспаривать судебное решение.

Прямая речь

Ольга Прыткова, заместитель главного врача Орловского областного наркологического диспансера:

- В РФ более 2,4 миллиона человек страдают различными наркологическими расстройствами. Из них 80 процентов - это алкозависимые. В ЦФО соотношение примерно такое же. Орловскую область можно отнести к так называемым "пьющим" регионам, поскольку в структуре расстройств подавляющее большинство составляет алкозависимость. Уровень алкоголизации местного населения достаточно высок, но в последние годы он постепенно снижается.