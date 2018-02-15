Следователи выяснят причины обвала грунта в Политехническом музее

Обвал грунта проведении строительных работ в здании Политехнического музея в центре Москвы привел к гибели одного из рабочих, а еще двое получили травмы. Следователи столичного ГСУ СК РФ занимаются выяснением обстоятельств инцидента, сообщила старший помощник руководителя главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.

"Следователи проводят осмотр места происшествия, а также иные необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств и причин произошедшего", - уточнила она.

Напомним, что здание музея с 2013 года находится на реконструкции.