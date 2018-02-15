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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Соколов: Опознание жертв крушения Ан-148 может занять два-три месяца

Глава Минтранса РФ Максим Соколов заявил о том, что опознание жертв крушения самолета Ан-148 в Подмосковье может занять два-три месяца.

"В целом уже забор необходимых материалов для проведения генетических экспертиз практических у всех родственников погибших пассажиров, за исключением иностранца из Швейцарии, произведен", - заявил Соколов РИА Новости.

Эти пробы, по словам министра, доставляются в Москву.

Фото: mak-iac.org
Расшифровка "черных ящиков" Ан-148 займет до десяти дней
Фото: AP/Alexander Zemlianichenko
На месте крушения Ан-148 найдено порядка 3 тысяч обломков

"Как правило, этот процесс (опознания - ред.) длится два-три месяца в зависимости от количества фрагментов, их на сегодняшний момент около 2 тысяч", - отметил он.

Соколов также добавил, что предварительные причины катастрофы могут быть понятны уже в ближайшее время.

Катастрофа с участием самолета Ан-148 "Саратовских авиалиний" произошла днем 11 февраля в Раменском районе Подмосковья спустя несколько минут после вылета лайнера из аэропорта Домодедово. Погибли 65 пассажиров, в том числе трое детей, а также шесть членов экипажа.

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