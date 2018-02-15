Сразу несколько посольств в Москве получили письма с порошком

Ряд посольств, располагающихся в Москве, получили конверты с порошком. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Москве.

По данным ведомства, этот порошок не представляет опасности. При этом, как отметили в управлении, по этим фактам проводятся проверки.

О том, какие именно посольства получили такую корреспонденцию, пока неизвестно.

Ранее сообщалось о том, что в здании посольства Нидерландов в Калашном переулке был обнаружен подозрительный предмет. На работу посольства этот инцидент не повлиял.