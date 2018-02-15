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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Лезть на крышу не хотели

УК оштрафовали за отказ починить кровлю
Текст: Денис Передельский (Орел)
Российская газета - Федеральный выпуск №7498 (35)
В Орле мировой суд вынес постановление о привлечении управляющей организации к административной ответственности за нарушение лицензионных требований. Штраф в размере 140 тысяч рублей она заплатит за протекающую кровлю.

Протокол был составлен сотрудниками облуправления государственной жилищной инспекции. Пожаловались туда жители дома N 62 по улице Приборостроительной. Она заявили, что кровля протекает, но управляющая компания ее не ремонтирует. Обильные снегопады и оттепели привели к тому, что в квартирах стало капать с потолка. В здании царит устойчивый запах сырости и гнили, на стенах появилась плесень. В ходе проверки инспекторы зафиксировали все эти факты. По их мнению, дом находится в неудовлетворительном техническом состоянии, что нарушает право граждан на благоприятную среду проживания. Кровля относится к общему имуществу, значит, за ее состояние отвечает УК.

Фото: Алексей Мальгавко/РИА Новости
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- Из-за протечки возможно замыкание электропроводки, которое может привести к пожару, - пояснил глава жилинспекции Анатолий Гаращенко. - А образование плесени ухудшает микроклимат в квартирах.

Как установил суд, все это создает реальный риск причинения вреда жизни и здоровью жителей. Помимо штрафа управляющей организации выдали предписание, обязав отремонтировать кровлю.

Для Орла это прецедент, хотя проблема становится все острее. Анализ обращений жителей показал, что управляющие организации не проводят регулярный техосмотр общего имущества, не представляют собственникам дефектовки и акты выполненных работ. А когда возникают претензии, заявляют, что жители сами не приняли решение по данному вопросу. Несмотря на это, в городе еще ни разу не был поставлен вопрос о лишении управляющих организаций лицензии.

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