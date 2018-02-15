В Ельце 11-летний хоккеист умер на тренировке

В городе Елец Липецкой области накануне скончался 11-летний мальчик. На тренировке по хоккею в городском ледовом дворце, как сообщили очевидцы, в него попала шайба. Удар пришелся в шею, мальчик моментально потерял сознание.

Как рассказали "РГ" в региональном СУ СК, в настоящее время говорить о причинах трагедии пока рано. Следователи ведут проверку по факту смерти ребенка со вчерашнего дня.

В настоящее время эксперты проводят вскрытие, а также ряд других следственных мероприятий. Как только они завершатся, будет принято процессуальное решение.