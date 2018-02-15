Перевезти "лежачего" больного, поднять колясочника в квартиру, когда в доме нет лифта, помочь инвалиду, у которого сломалось авто, - в каждом из подобных случаев попавшим в беду нужна помощь. Однако ни скорая, ни спасатели - по внутренним регламентам - не обязаны выезжать на такие вызовы. "Не наш случай", - говорят диспетчеры. Курские активисты из общественной организации "Смородина" решили восполнить этот пробел и создать альтернативную службу спасения.

- Каждая такая ситуация - теперь "Наш случай", поэтому мы так и назвали свой проект, - говорит его руководитель Сергей Бобровский.

Эта идея, по словам активистов, давно витала в воздухе. И вот на одном из "Слетов неравнодушных" - а такие проходят под Курском каждый год - наконец ее озвучили.

- Мы всегда очень тесно сотрудничаем с МЧС, - продолжает Бобровский. - Чтобы тот же "Слет" провести, надо на базе отдыха обеспечить безопасность людей, причем людей с ограниченными возможностями здоровья. Кто, кроме них, нам поможет? Так, в одном из разговоров с заместителем начальника регионального управления МЧС России Александром Лапиным и вышли на саму концепцию проекта. А позже выиграли президентский грант на его реализацию.

Александр Лапин помог нам и в организации всего процесса.

Что же получилось в итоге? Сейчас новоиспеченные диспетчеры из числа "смородинцев" прошли обучение, умеют пользоваться системой службы спасения, принять вызов по номеру 112, оценить ситуацию, направить специалистов на помощь. Диспетчеры проходили специальный отбор, и сейчас они официально трудоустроены.

Когда одинокий, больной человек попадает сложную ситуацию - кто-то должен ему помочь

После 20 февраля система заработает в пилотном режиме. На оборудованном автомобиле альтернативные спасатели будут выезжать к нуждающимся в их помощи.

- Бывают ситуации, которые не относятся к экстренным, - говорит Александр Лапин. - Например, инвалид-колясочник приехал поздно домой, а лифт не работает. В таких случаях на помощь придут сотрудники проекта. С одной стороны, такое происшествие, как, например, поломка инвалидной коляски, не требует реагирования экстренных служб, но ведь помощь нужна. Для кого-то - это рядовой случай, а для человека с ограниченными возможностями здоровья - это настоящая трагедия. Сам он не справится. Проект "Наш случай" создан именно с этой целью.

Впрочем, своеобразное "боевое крещение" "смородинцы" получили уже в процессе обучения.

- Как только люди услышали о том, что наша служба создается, начали звонить по телефону 112, - рассказывает Сергей Бобровский. - И ребятам пришлось выезжать. Одна бабушка - инвалид - позвонила и пожаловалась: у нее разболелся зуб и срочно нужно было попасть в поликлинику. Но на улице огромные сугробы, а пожилая костромичка передвигается только с помощью "ходунков"... И вот, посудите сами, - скорая к такому больному не приедет, спасатели - тоже. Наши ребята отправились.

Активисты рассуждают так: когда человек одинок, болен и попадает в ситуацию, в которой он совсем беспомощен, - кто-то же должен приходить к нему на выручку.

И все же, по словам Бобровского, будут вызовы, на которые "смородинцы" не приедут никогда.

- Когда мы начали обучение диспетчеров, я, признаться, был очень удивлен. Каких только звонков не поступает и как только люди не ведут себя в разговоре: и ругаются, и матерятся, и кричат. А проблема порой просто надуманная. Наши диспетчеры будут оценивать каждый случай.

Прямая речь

Анна Хороших, заместитель руководителя "Смородины":

- У нашей службы будет свой рабочий регламент. С января мы начали разрабатывать соответствующую документацию, в том числе и правила работы по взаимодействию со службой 112. Кроме того, несмотря на сформированные бригады штатных специалистов, мы не будем отказываться от помощи волонтеров.

Общественная организация "Смородина" - добровольческое объединение в Курске и области. Помогает инвалидам, многодетным семьям, людям, которые попали в сложную жизненную ситуацию. В седьмой раз "Смородина" стала обладателем президентского гранта. Его сумма в нынешнем году составила шесть миллионов рублей.