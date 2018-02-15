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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

По жизни с роботом

В столице назовут имена лучших юных мастеров
Текст: Сергей Жуков
Фото: Сергей Куксин
Российская газета - Столичный выпуск №7498 (35)
В столице в эти дни проходит чемпионат профессионального мастерства "Московские мастера" и соревнования WorldSkills Russia Junior. Они собрали рекордное число участников - 1200 школьников и студентов.

Конкурсные баталии развернулись сразу на нескольких площадках - на производствах, в школах, колледжах и вузах. Дети моложе 16 лет соревнуются в 80 направлениях, а ребята постарше - в 30. Как рассказала "РГ" одна из организаторов Пелагея Шпитонова, поварское дело, спасательные работы и парикмахерское искусство наиболее популярны у юниоров. IT-технологии, веб-дизайн, ремонт и обслуживание легковых автомобилей больше популярны у старшеклассников и студентов. Больше всего соревнований, в том числе по этим направлениям, принимает технополис "Москва".

В эти дни здесь, например, выбирают самых толковых программистов и робототехников. Лучшие из них поднимутся на одну ступень выше и отправятся на всероссийские отборочные соревнования. Имена победителей назовут после 17 февраля. Затем, если повезет, счастливчики поедут на финал национального чемпионата WorldSkills Russia. Ну а самые-самые войдут в расширенный состав сборной России. Некоторые из них этой осенью попытают счастье в Будапеште на EuroSkills, остальные - летом будущего года на мировом чемпионате в Казани.

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Не исключено, что в их числе окажется ученик 9-го класса школы N 1631 Вячеслав Стесик. Юноша выбрал для себя нелегкий путь - постигает азы полимеханики и автоматики. Свой выбор объясняет просто - силен в информатике и физике. Первым серьезным турниром для него стал чемпионат по хай-теку в Екатеринбурге, откуда он вернулся с "золотом". Победа добавила уверенности, поэтому он решил рискнуть и попробовать силы в соревнованиях WorldSkills Russia Junior. Его задача - нарисовать чертеж и сделать на станке точилку для карандашей. Настроен Слава серьезно - собирается получать техническое образование. "Я четко для себя решил - пойду в физико-математический класс, - поделился своими планами школьник. - После окончания школы пойду в МГТУ имени Баумана, МФТИ или МИСиС".

Серьезные планы на жизнь и у Дарьи Мироненко, ученицы восьмого класса школы N 2033. Ее конек - промышленная робототехника, как бы парадоксально это ни звучало. Говорит, решила пойти по стопам своего отца и освоить профессию программиста. После вуза видит себя на одном из предприятий города - собирается управлять автоматикой, чем собственно и занимается на соревнованиях профмастерства. В своей победе почти не сомневается. "Разобраться во всех технических хитросплетениях в принципе нетрудно, - отмечает она. - Главное - внимательно слушать и выполнять то, что тебе говорят".

Кстати

В прошлом году на мировом чемпионате WorldSkills москвичи принесли в копилку российской сборной четыре медали - две золотые и две серебряные. Обладатели первых мест получили по миллиону рублей, а вторых - по 500 тысяч рублей. За сборную выступали победители Национального чемпионата. Студенты столичных колледжей второй год подряд заняли первое место в общекомандном зачете, завоевав 32 награды - 22 "золота", 6 "серебра" и 4 "бронзы".

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