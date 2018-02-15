В Москве при строительстве объекта МВД украли свыше 7 млн рублей

МВД возбудило уголовное дело о хищении бюджетных средств, которые были выделены на строительство и ремонт одно из объектов министерства.

По словам официального представителя ведомства Ирины Волк, проверка главного управления собственной безопасности МВД России СУ УВД по ЦАО столичного главка, показала, что "руководители нескольких коммерческих организаций, представив сфальсифицированные документы о выполнении работ, получили в качестве оплаты денежные средства в сумме более 7 миллионов рублей".

Отмечается, что уголовное дело возбуждено по статье 159 ч.4 УК РФ "Мошенничество".