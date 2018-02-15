В Новой Москве заменят линии электропередачи

В Новой Москве продолжается замена старых линий электропередачи. Меняют не только провода, но и опоры, в результате все меньше "новые москвичи" страдают от перебоев со светом, характерных для Подмосковья. В некоторых районах отключения порой длятся по несколько часов, причем в самое неподходящее время. Например, когда жители собираются на работу или пришли с работы.

Проблему обещают решать поэтапно - до конца 2018 года изолировать провода и сделать их прочнее даже в отдаленных населенных пунктах. А до конца 2019-го население начнет уже гарантированно и бесперебойно получать электричество. Именно к этому времени энергетики из Московской объединенной электросетевой компании планируют закончить замену всех линий электропередачи на всех присоединенных территориях. "Кое-где еще остались деревенские опоры и провода, которые не то что падения дерева в ураган не выдержат, но и ветра, а тем более снегопада. Жалобы из Новой Москвы чаще всего поступают как раз в плохую погоду, - рассказал "РГ" заместитель главного инженера филиала Новая Москва МОЭСК Евгений Иванов".

Южные районы области, вошедшие в состав столицы, застраивались быстро, но электросети, построенные там, оказались непригодны для энергоснабжения мегаполиса. Вот и приходится старые провода заменять на изолированные, а также устанавливать опоры с полимерными изоляторами, которые в отличие от стеклянных и фарфоровых в разы прочнее, как и зажимы для самих проводов. За последние пять лет, прошедшие после присоединения новых территорий к столице, отремонтировано уже более 57 км кабельных распределительных линий и более 167 км высоковольтных линий.

Результат этого уже сказался: жалоб на отключение электричества за год на 20% стало меньше. Нет больше проблем с электроснабжением у жителей городов Московского и Троицка, а также поселка Коммунарка. Там даже во время технологических нарушений на некоторых участках в квартирах всегда горит свет.