В Орле отдали под суд мужчину, столкнувшего сожительницу с балкона

В Орле утверждено и передано для рассмотрения в суд обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 38-летнего местного жителя, столкнувшего с балкона свою сожительницу.

Как сообщили в пресс-службе регионального управления СК России, мужчину обвиняют по статье 105 УК РФ (убийство). По версии следствия, вызвавшее широкий общественный резонанс преступление он совершил в ноябре прошлого года.

- Установлено, что обвиняемый, находясь в квартире 46-летней сожительницы в состоянии алкогольного опьянения, вступил с ней в конфликт и столкнул ее с балкона 9-го этажа, - рассказали в СУ СК.

Женщина получила травмы, несовместимые с жизнью. Она скончалась в больнице.