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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Шире путь

В Подмосковье начинают убирать с дорог "бутылочные горлышки"
Текст: Ирина Рыбникова
Российская газета - Столичный выпуск №7498 (35)
В этом году в Подмосковье уберут сразу несколько "бутылочных горлышек" на региональных дорогах.

- Начнется реконструкция Лобненского шоссе, Октябрьского проспекта в Люберцах и улицы Туполева между городами Жуковский и Раменское. Об этом давно просили люди, - заявил губернатор области Андрей Воробьев, выступая с ежегодным обращением к жителям.

Это так называемые локальные точки подмосковных дорожных заторов, но страдают от них и жители области, и москвичи. Особенно в дачный сезон. Вот, например, центральная улица Люберец - Октябрьский проспект. По две полосы в каждую сторону, на 7 километров дороги 14 светофоров. Стоит поэтому в любое время года, а после дождей еще и разливается морем, тормозящим и без того небыстрое движение. При этом Октябрьский проспект - единственная возможность выехать на Егорьевское шоссе для жителей нескольких районов Москвы. Проект реконструкции проспекта был принят еще в 2013 году, но только теперь для его реализации появилась финансовая возможность.

Фото: Дмитрий Астахов/Пресс-служба правительства/ТАСС
Андрей Воробьев выступил с ежегодным обращением к жителям Подмосковья

После реконструкции проспект станет шестиполосным - больше расширить не позволяет существующая застройка. Все светофоры уберут, а переходить проспект жители будут по подземным переходам - их планируется построить не меньше шести. Будет проложена и ливневка на всем протяжении проспекта - и его, наконец, перестанет подтапливать во время дождей.

С двух до четырех полос планируется расширить и один из въездов в Лобню. Вообще, попасть в город можно тремя путями - через микрорайон Луговая, по Рогачевскому или Лобненскому шоссе. Все три дороги - тесные узкие, и каждую пересекают железнодорожные пути. В Луговой друг на друге к тому же уложены лежачие полицейские, а Рогачевку по получасу и больше может держать закрытой железнодорожный переезд. На въезд-выезд в город лобненцы в час пик тратят от 30 минут до полутора часов. И это особенно обидно в свете того, что Лобня считается одним из самых богатых городов Подмосковья - из-за того, что многие местные жители работают в аэропорту Шереметьево, средние зарплаты в городе регулярно бьют статистические рекорды.

На реконструкцию встанут участки дорог с самыми большими заторами, от которых  страдают не только жители области, но и москвичи

В этом году власти обещают приоткрыть одни из въездных городских ворот. А на 2020-й намечено строительство путепровода через Рогачевское шоссе, который разведет на разные уровни автомобильный и железнодорожный потоки. Реконструкция улицы Туполева в Жуковском - еще один из областных "долгостроев". Проектом, разработанным еще пять лет назад, предусмотрены расширение проезжей части с двух до четырех полос, ликвидация светофоров и строительство развязки, которая уведет транзитный транспорт в обход центральных городских улиц.

Кстати

На инвестиционном форуме в Сочи губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подписал соглашение о строительстве двух путепроводов через железную дорогу в Раменском и Можайском районах области. Путепроводы должны быть построены в течение двух лет.

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