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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

"Серебряный" патруль

Пожилые добровольцы спасают ровесников от одиночества
Текст: Татьяна Ткачева (Воронежская область)
Российская газета - Неделя №7497 (34)
Соцработниками по доброй воле станут десятки пенсионеров в Воронежской области. Такой опыт уже есть в столице региона. Теперь помощники "серебряного" возраста - их еще называют геронтоволонтерами - появятся при районных управлениях социальной защиты. Врио губернатора Александр Гусев предложил также привлекать активных пенсионеров наравне с молодежью к проведению благотворительных акций и других массовых мероприятий.
Главное, чего не хватает подопечным  волонтеров, - общения. Фото: Михаил Кирьянов Главное, чего не хватает подопечным  волонтеров, - общения. Фото: Михаил Кирьянов
Главное, чего не хватает подопечным  волонтеров, - общения. Фото: Михаил Кирьянов

Пионеров геронтоволонтерства "РГ" разыскала в Советском районе Воронежа. Пять лет назад здесь запустили проект "Пожилые помогают пожилым".

- Основные бытовые вопросы у таких подопечных, как правило, решены. Покупку продуктов, оплату квитанций или уборку квартиры берут на себя родственники или соцработник. Но у детей-внуков забот полно, ритм жизни не позволяет каждый день уделять своим старикам много времени. Да и у соцработника, который обслуживает много людей, порой нет времени на обстоятельные беседы. Поэтому от геронтоволонтеров ждут прежде всего общения, - объяснила специалист по социальной работе отдела мобильной социальной службы КУВО "УСЗН Советского района Воронежа" Маргарита Фролова. - С какой периодичностью это делать - решается по договоренности. Часто волонтеры сами находят, кому требуется помощь. Если благополучателя подбираем мы, то очень осторожно, деликатно, чтобы люди друг другу подходили.

В России появился закон о волонтерстве

Как организовать работу добровольцев, воронежцам подсказали коллеги из Курска. Привезли для примера что-то вроде членских книжек с личными данными волонтеров и кратким описанием их действий.

- Есть примеры, когда доброволец водит пожилого человека на прогулки. Одна женщина просит, чтобы ей читали книги. Другую сопровождают на службы в храм. Количество участников проекта меняется, сейчас на 13 помощников у нас почти 30 благополучателей. Средний возраст добровольцев 74 года (все - женщины), их подопечных - под 80 лет, - добавила Фролова.

Конкретно

Чем может помочь геронтоволонтер

прибрать в квартире;

принести газеты или журналы, взять книги в библиотеке;

оплатить счета за коммунальные услуги;

купить продукты и лекарства;

сводить на прогулку, в поликлинику или театр.

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