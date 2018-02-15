Соцработниками по доброй воле станут десятки пенсионеров в Воронежской области. Такой опыт уже есть в столице региона. Теперь помощники "серебряного" возраста - их еще называют геронтоволонтерами - появятся при районных управлениях социальной защиты. Врио губернатора Александр Гусев предложил также привлекать активных пенсионеров наравне с молодежью к проведению благотворительных акций и других массовых мероприятий.

Пионеров геронтоволонтерства "РГ" разыскала в Советском районе Воронежа. Пять лет назад здесь запустили проект "Пожилые помогают пожилым".

- Основные бытовые вопросы у таких подопечных, как правило, решены. Покупку продуктов, оплату квитанций или уборку квартиры берут на себя родственники или соцработник. Но у детей-внуков забот полно, ритм жизни не позволяет каждый день уделять своим старикам много времени. Да и у соцработника, который обслуживает много людей, порой нет времени на обстоятельные беседы. Поэтому от геронтоволонтеров ждут прежде всего общения, - объяснила специалист по социальной работе отдела мобильной социальной службы КУВО "УСЗН Советского района Воронежа" Маргарита Фролова. - С какой периодичностью это делать - решается по договоренности. Часто волонтеры сами находят, кому требуется помощь. Если благополучателя подбираем мы, то очень осторожно, деликатно, чтобы люди друг другу подходили.

Как организовать работу добровольцев, воронежцам подсказали коллеги из Курска. Привезли для примера что-то вроде членских книжек с личными данными волонтеров и кратким описанием их действий.

- Есть примеры, когда доброволец водит пожилого человека на прогулки. Одна женщина просит, чтобы ей читали книги. Другую сопровождают на службы в храм. Количество участников проекта меняется, сейчас на 13 помощников у нас почти 30 благополучателей. Средний возраст добровольцев 74 года (все - женщины), их подопечных - под 80 лет, - добавила Фролова.

Конкретно

Чем может помочь геронтоволонтер

прибрать в квартире;

принести газеты или журналы, взять книги в библиотеке;

оплатить счета за коммунальные услуги;

купить продукты и лекарства;

сводить на прогулку, в поликлинику или театр.