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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Лжежурналист обманул хабаровчанок на 800 тысяч рублей

Текст: Инесса Доценко

В Хабаровске прокуратура направила в суд заключение по уголовному делу в отношении 18-летнего жителя краевого центра. Юноша, которому предъявили обвинение по статьям "Мошенничество" и "Кража", обманул двух горожанок, представившись журналистом федеральной газеты и уговорив их отдать ему около 800 тысяч рублей.

Фото: depositphotos.com
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В мае прошлого года молодой человек познакомился с хабаровчанкой, которая в тот момент судилась с городской администрацией: женщина требовала проведения капитального ремонта в общежитии, предоставленном ей взамен сгоревшего жилья.

- Решив, что на этом деле можно нажиться, парень разыграл перед ней роль сотрудника газеты "Российские новости" и предложил начать журналистское расследование, - рассказала "РГ" старший помощник прокурора Хабаровского края по взаимодействию со СМИ Валентина Глазова. - Он напечатал от имени главного редактора газеты фиктивное редакционное задание и показал его хабаровчанке.

Парень предложил женщине провести экспертизу ее комнаты и изготовил фиктивный договор от имени ООО "Биологическая независимая экспертиза". В роли лаборанта фирмы выступила его знакомая. С потерпевшей стребовали 15190 рублей - за ту самую мифическую экспертизу.

Затем парень якобы получил новое "задание" от редактора - написать статью про непомерно завышенные процентные ставки в банках и попросил хабаровчанку ему помочь. Женщина взяла кредит. Но одного кредита для статьи было мало - и впоследствии потерпевшая трижды оформляла займы в банках на общую сумму около 450 тысяч рублей. Разумеется, деньги она отдавала "журналисту", который взамен вручал ей им же изготовленные обязательства от имени редакции погасить кредиты.

Подготовка очередной статьи не заставила себя ждать.

Фото: Татьяна Кравченко/РГ
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- Лжежурналист снял на сутки квартиру, попросил свою знакомую побыть представителем от администрации, пояснив ей, что это необходимо для журналистского расследования, - продолжила Глазова. - Затем привел в квартиру потерпевшую и сообщил о закреплении за ней этого жилья, передав фиктивный договор о вселении. Также обвиняемый пояснил потерпевшей, что для того чтобы вселиться, ей необходимо оплатить ремонт данной квартиры. Женщина согласилась, оформила в банке кредитную карту на сумму 120 тысяч рублей и передала ее юноше, который сразу и снял с нее почти все деньги.

Кроме этого, лжежурналист периодически "перехватывал" у потерпевшей взаймы - на общую сумму 35 тысяч рублей.

Спустя три месяца парень сообщил женщине, что есть возможность досрочного погашения одного из кредитов, но для этого необходимо внести 33 тысячи рублей единовременно. Та отдала деньги, получив "квитанцию" об оплате. Бумаги об оплате двух оставшихся займов (за это время изготавливать документы парень научился просто прекрасно) он также отдал женщине.

Кстати, на пути юноши попалась еще одна доверчивая хабаровчанка - она добивалась от администрации города квартиры, проживая в маневренном фонде. Но "развести" ее удалось только на 28 тысяч рублей.

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