Самолет экстренно сел в Благовещенске из-за отказа двигателя

Утром в четверг в аэропорту Благовещенска совершил экстренную посадку самолет Ан-24, направлявшийся в Якутск.

- Вскоре после взлета сработал датчик об отказе одного из двух двигателей. Командир воздушного судна принял решение вернуться в аэропорт вылета. Посадка прошла успешно, - рассказал "РГ" представитель областного минтранса.

На борту лайнера, принадлежащего авиакомпании "Якутия", находились 31 пассажир и четыре члена экипажа. Никто не пострадал.

Людей разместили в гостинице. Они ожидают прибытия из Якутии резервного борта.