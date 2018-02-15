Самолет экстренно сел в Благовещенске из-за отказа двигателя

Утром в четверг в аэропорту Благовещенска совершил экстренную посадку самолет Ан-24, направлявшийся в Якутск.
- Вскоре после взлета сработал датчик об отказе одного из двух двигателей. Командир воздушного судна принял решение вернуться в аэропорт вылета. Посадка прошла успешно, - рассказал "РГ" представитель областного минтранса.
На борту лайнера, принадлежащего авиакомпании "Якутия", находились 31 пассажир и четыре члена экипажа. Никто не пострадал.
Людей разместили в гостинице. Они ожидают прибытия из Якутии резервного борта.