В Приамурье шестилетний мальчик выпал из окна

В амурском городе Зея следственные органы возбудили уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности" по факту падения шестилетнего мальчика из окна квартиры на пятом этаже.

- Погиб ребенок 2011 года рождения. Сейчас следователи выясняют обстоятельства трагедии. Происшествию будет дана правовая оценка, - рассказал помощник руководителя СУ СК РФ по Амурской области Алексей Лубинский.

Уже установлено, что в момент трагедии мальчик находился дома с матерью. В Зейской центральной районной больнице рассказали, что женщина состоит на учете у психиатра.