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15.02.2018 05:07
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Приамурье шестилетний мальчик выпал из окна

Текст: Александр Ярошенко

В амурском городе Зея следственные органы возбудили уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности" по факту падения шестилетнего мальчика из окна квартиры на пятом этаже.

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- Погиб ребенок 2011 года рождения. Сейчас следователи выясняют обстоятельства трагедии. Происшествию будет дана правовая оценка, - рассказал помощник руководителя СУ СК РФ по Амурской области Алексей Лубинский.

Уже установлено, что в момент трагедии мальчик находился дома с матерью. В Зейской центральной районной больнице рассказали, что женщина состоит на учете у психиатра.

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