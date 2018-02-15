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Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Исправили просчеты

Текст: Сергей Тарасов (Казань)
Российская газета - Федеральный выпуск №7498 (35)
Новое толкование, исключающее несправедливый подход, получил Налоговый кодекс России с подачи татарстанской группы компаний. Последняя, защищая свои интересы в споре с налоговиками, дошла до Конституционного суда России. Юристы холдинга попросили проверить законность отдельных пунктов кодекса, поскольку усомнились, что те соответствуют Конституции страны.

Поводом стали выездные налоговые проверки в холдинге за период 2011-2012 годов. Аудиторы тогда обнаружили нарушения при перечислении в бюджет налогов на доходы физических лиц. Как выяснилось, компания не вовремя сделала соответствующие переводы, результатом чего стали штрафы. Налоговики постановили взыскать с холдинга 299 403 рубля, а также насчитали пени на 4896,7 рубля. Холдинг счел это решение несправедливым и обратился в Арбитражный суд Москвы.

В компании под руководством Альберта Шигабутдинова доказали, что чиновники несправедливо толковали нормы. Фото: Пресс-служба госсоветника Татарстана

В иске юристы указали, что нарушение (запоздалое перечисление платежей по НДФЛ) компания устранила сама, причем задолго до окончания так называемого налогового периода и до срока подачи соответствующих расчетов в налоговые органы. Кроме того, пени также были уплачены добровольно.

Арбитражный суд Москвы после рассмотрения иска удовлетворил его лишь частично, признав недействительным решение о наложении штрафа всего на 59 730 рублей. В остальной части суд признал действия налоговиков справедливыми, сославшись на статьи НК N81 и 123. Именно они и стали предметом спора, поскольку там указывается, что налогоплательщик может быть освобожден от ответственности в том случае, если после подачи декларации с ошибками предоставит уточненную версию, а также заплатит недостающую сумму и пени.

Но дело в том, что холдинг предоставил расчет по налогу на доходы физических лиц сразу без ошибок и не уточнял его впоследствии. Ведь все промахи были обнаружены еще до того, как пришла пора подавать декларацию. Арбитраж постановил, что этот факт не позволяет применить освобождение от налоговой ответственности.

Фото: Светлана Сибина
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Холдинг обратился в Конституционный суд с просьбой проверить на соответствие Основному Закону положений пункта 4 статьи 81 и статьи 123 Налогового кодекса. Они позволяют освобождать налогового агента от ответственности лишь в том случае, если тот представил недостоверную налоговую отчетность, а при изначально правильно составленном документе освобождением от штрафа за просрочку воспользоваться нельзя.

В результате рассмотрения заявления, которое проходило без судебных слушаний в начале февраля, КС постановил, что вызвавшие споры статьи Налогового кодекса в своей сути Конституции не противоречат. Однако было сделано важное замечание: в судебной практике встречается разное их толкование, в связи с чем налоговый агент, просрочивший платеж, но при этом правильно заполнивший декларацию, может быть лишен права освобождения от штрафа. Но такой интерпретации быть не должно, сочли в суде. Уже на этом основании Конституционный суд РФ постановил решения по делу заявителя о наложении штрафов за просрочку пересмотреть.

Постановление КС будет опубликовано в одном из ближайших номеров РГ.

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