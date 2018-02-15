Под Самарой при пожаре погибли трое детей

В Самарской области после тушения пожара в в одной из квартир одноэтажного дома, расположенного по улице Специалистов в селе Лозовка Кинель - Черкасского района, обнаружили тела троих детей.

Как сообщает управление СК РФ по региону, огонь вспыхнул 14 февраля примерно в 21.30 по московскому времени.

По данным следствия, 25-летний отец семейства признался в том, что, в состоянии алкогольного опьянения сам поджог вещи в квартире и убежал.

В результате пожара погибли двухлетний мальчик и четырехмесячные мальчик и девочка. Четверо других детей смогли выйти из квартиры сами. Матери помогли покинуть жилье соседи.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Следователи осматривают место происшествия, назначены судебно медицинские и пожаро-техническая экспертизы.