АвтоВАЗ и Самарский университет заключили соглашение о подготовке специалистов для тольяттинского предприятия. Заводу впервые за последние годы требуются кадры: инженеры, конструкторы, проектировщики. Уже в этом году в свой инжиниринговый центр - это структурное подразделение АвтоВАЗа с самым современным техническим и программным обеспечением для проектирования и разработки автомобилей - предприятие примет 250 человек.

Инженеры требуются в условиях разработки новых версий и моделей: на предприятии внедрен полный цикл создания автомобиля - от идеи и концепт-кара до постановки его на конвейер. По данным самарского областного правительства, до 2026 года тольяттинский автозавод запланировал выпустить 12 новых моделей марки Lada.

В рамках подписанного АвтоВАЗом и университетом договора о сотрудничестве вуз будет вести целевую подготовку кадров по заказу автопредприятия: в программу включат обязательные для будущих инженеров автопрома дисциплины. К учебному процессу в качестве преподавателей предполагается привлекать действующих сотрудников завода, специалистов и руководителей компании. Для учащихся будут предусмотрены также менее академические формы вовлечения в профессию: от мастер-классов с топ-менеджментом до производственных практик на тольяттинском автозаводе. Аспиранты и студенты смогут проводить эксперименты на материальной базе предприятия. А после выпуска получат гарантию трудоустройства.

Более того, студенты уже во время учебы будут внедрять в реальное производство разработанные ими инновации: новые материалы и технологии будут пускать "на конвейер". Для самарского вуза, имеющего статус национального исследовательского университета, это обычная практика применительно к авиационной и космической отрасли. А вот сотрудничество с предприятием автопрома для университета будет в новинку.

К учебному процессу в качестве преподавателей привлекут и действующих сотрудников автозавода

Председатель официального вазовского профсоюза Сергей Зайцев отмечает, что пора массовых сокращений на заводе прошла: в прошлом году, по его данным, сократили всего порядка 30 человек, хотя планировалось больше. Основные этапы сокращения численности предприятия пришлись на 2014-2016 годы: жесткую кадровую политику проводил предыдущий президент АвтоВАЗа Бу Андерссон. По данным отчетности завода за 9 месяцев 2017 года, численность работников на тот момент составляла 38 125 человек. Тогда как в 2015 году на АвтоВАЗе работало более 50 000 человек.