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15.02.2018 17:05
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Суд продлил арест вице-спикера нижегородского заксобрания

Текст: Ирина Белова (Нижний Новгород)

Нижегородский районный суд Нижнего Новгорода удовлетворил ходатайство следователя и продлил срок содержания под стражей вице-спикера регионального заксобрания Олега Сорокина на три месяца - до 18 мая. Политик и его представители просили сменить меру пресечения на домашний арест.

Фото: Максим Блинов/ РИА Новости
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В суде следователь обосновал необходимость продления ареста Сорокина тем, что тот может попытаться скрыться или воспрепятствовать расследованию, уничтожив доказательства. Было также отмечено, что, являясь заместителем председателя законодательного собрания области и бывшим главой Нижнего Новгорода, "обвиняемый обладает значительными властными и административными ресурсами", чтобы оказать воздействие на свидетелей.

Суд не принял в расчет и заявления Сорокина о его якобы неудовлетворительном состоянии здоровья: сахарном диабете, заболевании спины и наличии в брюшной полости осколков от пулевых ранений при покушении на него в 2003 году.

Защитники политика заострили внимание на том, что в его арсенале имеется целый ряд благодарственных писем. Они учли даже помощь Сорокина в покупке кипятильника детсаду и спиливании аварийных деревьев. Конечно, не обошлось и без более весомого вклада, например, на ремонт детской больницы в Семенове и поддержку местной фабрики хохломской росписи.

На вопрос следователя о стоимости перелета в Ниццу, где находится дом семьи Сорокина, подозреваемый ответил, что это дорого и составляет примерно два процента от его дохода, но он полностью укладывается в семейный бюджет.

Фото: РИА Новости
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Адвокаты также предоставили письменные поручительства за своего подопечного, в том числе и от экс-губернатора региона Валерия Шанцева, гендиректора зоопарка "Лимпопо" и депутата гордумы Владимира Герасичкина, телеведущих Арины Шараповой и Дмитрия Диброва, певицы Надежды Бабкиной. Кроме того, защитником к материалам дела приобщено согласие тещи обвиняемого о внесении залога в сумме 50 миллионов рублей.

Но все эти доводы суд не убедили.

Услышав про продление ареста на три месяца, Сорокин заплакал, заявив, что через два месяца у его маленькой дочери день рождения, и он не сможет лично ее поздравить. Кстати, супруга Сорокина с детьми покинула пределы страны, они находятся в их доме во Франции и, по информации следствия, пока возвращаться не собираются.

Напомним, политику предъявлено обвинение по части 6 статьи 290 УК РФ ("Получение взятки"). Пять лет назад министерство государственного имущества и земельных ресурсов Нижегородской области провело аукцион, по результатам которого были переданы в аренду под строительство жилья 14 земельных участков площадью 453 гектара. Фирма-победитель для участия в торгах получила займы от ООО "Управляющая компания "Столица Нижний", контрольной долей в котором (60 процентов) владела супруга обвиняемого.

На заключение договоров аренды тех же участков претендовала и другая компания, которая обжаловала результаты аукциона в ФАС и арбитражном суде. По версии следствия, Сорокин предложил своему знакомому "оказать услугу" - заплатить гендиректору второй фирмы миллион долларов за отказ от дальнейших претензий на земельные участки. Передача указанной суммы состоялась в марте 2013 года в одном из банков. 19 декабря Олег Сорокин был задержан.

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