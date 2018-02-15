Дело о миллионных хищениях бюджетных средств в отношении чиновниц минобразования Чувашии прогремела в республики как гром среди ясного неба. Было объявлено - республиканским центром образовательных технологий, который отвечает за проведение ЕГЭ в регионе, были закуплены 105 блокираторов сотовой связи на сумму 8,7 миллиона рублей. Выпускники 2015 года, когда это произошло, видимо, поехидничали: так им и надо. А вот люди с жизненным опытом развели только руками: а в чем дело-то?

И выясняется такая картина. По идее чиновниц, "глушилки" должны были избавить выпускников от соблазна брать с собой телефоны на экзамен, поскольку те попросту не будут работать. Провели аукцион, оплатили счет. Все по правилам. Установили "глушилки" в 38 школах. Хотя попробовать блокираторы удалось только в четырех из них. Оказалось, что оборудование использовалось не вполне законно. Во-первых, "глушилки" не были зарегистрированы в Роскомнадзоре, во-вторых, работали на неразрешенной частоте. Надзорным органом были составлены протоколы об административных правонарушениях. А тут подоспели сотрудники местного ФСБ и в отношении руководителя центра образовательных технологий Галины Арзамасцевой и первого замминистра образования Чувашии Светланы Петровой было возбуждено уголовное дело.

По версии следствия, первая совершила растрату в особо крупном размере, заключив контракт на покупку блокираторов, а вторая подстрекала ее к этому. При этом вопросов к проведению аукциона у правоохранительных органов не было. Основное, что вменялось чиновницам, они знали, что оборудование использовать нельзя, а значит, налицо хищение бюджетных средств. Логика вроде бы ясная и простая. Но на самом деле иезуитская.

Да, действительно, на тот момент существовало разрешение на использование на территории РФ блокираторов сотовой связи и сигналов, работающих лишь на полосе радиочастот до 1 тысячи МГц. Но давайте вспомним, сколько тогда ломалось копий вокруг нарушений во время сдачи ЕГЭ? И стоит ли наказывать работников министерства за их стремление как-то навести в этом порядок? Да приобретенное оборудование не вписывалось на тот момент в рамки разрешения. Однако сами блокираторы не были запрещены, существовала лишь особая процедура получения разрешения на их использование. Разве это тянет на уголовное дело? К тому же в 2017 году Минкомсвязь разрешило Минобрнауки, Рособрнадзору и другим связанным с образованием организациям применение подобных "глушилок".

Предполагалось, что "глушилки" должны избавить выпускников от соблазна брать с собой телефоны на экзамен

А самый главный вопрос - они украли деньги, присвоили их себе, нажились, так сказать, на глушилках? Читаем внимательно: в суде корыстный умысел чиновниц не доказан! Районный суд, где рассматривалось дело, пришел к выводу, что формулировка обвинения, которое было предъявлено чиновницам, не содержало всех необходимых признаков: описания преступного деяния, способ его совершения и так далее.

Но машина... (рука не поднимается в данном случае написать - правосудия) крутится. Суд вернул дело в прокуратуру "для устранения препятствий его рассмотрению в суде". Прокуратура оспорила это решение в Верховном суде Чувашии. Дело снова возвращается в суд первой инстанции.

И никто из этих взрослых и серьезных дядек не хочет признать, что дело-то это, по мнению юристов, не стоит и ломаного гроша. И закрыть его. Нет, работа есть, зарплата идет... А что касается двух женщин, то должности у них громкие. Может, еще и награду дадут за бдительность и принципиальность. У нас же борьба с коррупцией...