В Чувашии рассказали о планах в дорожном комплексе

По словам главы ведомства, существенную поддержку в развитии дорожной инфраструктуры оказывает региону оказывает федеральный центр. В результате в Чувашии в последние годы было отремонтировано 1450 километров дорог, протяженность новых возведенных дорог составила 220 километров.
Только в минувшем году и только в столице республики в рамках приоритетной программы "Безопасные и качественные дороги" было обновлено 27 улиц протяженностью 29 километров. На нынешний сезон планы более существенные: в Чебоксарах планируется отремонтировать 36 проезжих частей. В Чебоксарском районе в нормативное состояние будет приведено 70 процентов дорог. Для сравнения до начала программы этот показатель составлял около 30 процентов.
При столь высоких масштабах дорожных работ повышенное внимание уделяется качеству, ведется постоянный лабораторный анализ. Гарантия на обновленные участки составлять пять-шесть лет, в течение которых компании-подрядчики обязаны устранить возникшие повреждения за собственный счет. Работать плохо, как говорят в министерстве транспорта, стало просто невыгодно. Только в 2017-м на нерадивых подрядчиков было выписано штрафов на 31 миллион рублей.
Не оставят без внимания и новые микрорайоны Чебоксар, где также по спецпрограммам будут строиться новые дороги.
Только на реконструкцию Московского моста в этом году направят 400 миллионов рублей. Объект по плану должны сдать к ноябрю, но строители, хоть и с осторожностью, но говорят, что успеют раньше. Несмотря на морозную погоду работы ведутся в две смены по отработанной технологии с применением теплогенераторов.
По словам Иванова, причин для срыва сроков нет.
После модернизации пропускная способность моста увеличится в полтора раза - до 43 тысяч автомобилей в сутки.