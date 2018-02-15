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15.02.2018 12:20
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В Чувашии рассказали о планах в дорожном комплексе

Текст: Сергей Кирсанов
Бюджет дорожного фонда Чувашии в нынешнем году превышает пять миллиардов рублей, увеличившись с 2012-го в несколько раз. Об этом заявил министр транспорта республики Владимир Иванов во время инспекции работ по реконструкции Московского моста в Чебоксарах.
Фото: Пресс-служба министерства транспорта Чувашии Фото: Пресс-служба министерства транспорта Чувашии
Фото: Пресс-служба министерства транспорта Чувашии

По словам главы ведомства, существенную поддержку в развитии дорожной инфраструктуры оказывает региону оказывает федеральный центр. В результате в Чувашии в последние годы было отремонтировано 1450 километров дорог, протяженность новых возведенных дорог составила 220 километров.

Фото: Пресс-служба главы администрации Чебоксар
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Только в минувшем году и только в столице республики в рамках приоритетной программы "Безопасные и качественные дороги" было обновлено 27 улиц протяженностью 29 километров. На нынешний сезон планы более существенные: в Чебоксарах планируется отремонтировать 36 проезжих частей. В Чебоксарском районе в нормативное состояние будет приведено 70 процентов дорог. Для сравнения до начала программы этот показатель составлял около 30 процентов.

Фото: Пресс-служба министерства транспорта Чувашии

При столь высоких масштабах дорожных работ повышенное внимание уделяется качеству, ведется постоянный лабораторный анализ. Гарантия на обновленные участки составлять пять-шесть лет, в течение которых компании-подрядчики обязаны устранить возникшие повреждения за собственный счет. Работать плохо, как говорят в министерстве транспорта, стало просто невыгодно. Только в 2017-м на нерадивых подрядчиков было выписано штрафов на 31 миллион рублей.

Фото: Пресс-служба правительства Чувашии
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Не оставят без внимания и новые микрорайоны Чебоксар, где также по спецпрограммам будут строиться новые дороги.

Только на реконструкцию Московского моста в этом году направят 400 миллионов рублей. Объект по плану должны сдать к ноябрю, но строители, хоть и с осторожностью, но говорят, что успеют раньше. Несмотря на морозную погоду работы ведутся в две смены по отработанной технологии с применением теплогенераторов.

Фото: министерства транспорта Чувашии

По словам Иванова, причин для срыва сроков нет.

После модернизации пропускная способность моста увеличится в полтора раза - до 43 тысяч автомобилей в сутки.

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